Vai Trampa un Baidena cīņa par Balto namu jau sākusies?

Trampa pārsvars pār citiem vēl atlikušajiem pretendentiem uz republikāņu nomināciju startam novembrī gaidāmajās prezidenta vēlēšanas bija tik pārliecinošs, ka republikāņu priekšvēlēšanas ar viņa galīgo uzvaru varētu faktiski beigties jau nākamnedēļ, 23.janvārī, Ņūhempšīrā. Tomēr Ņūhempšīra Trampam var izrādīties lielāks pārbaudījums, jo tur republikāņu priekšvēlēšanās var piedalīties arī neatkarīgie vēlētāji.

"Šis vilciens ir izbraucis no stacijas," tīmekļa izdevumam "Politico" atzīst ne ar vienu no kandidātiem nesaistītais Aiovas republikāņu stratēģis Džimijs Senters, piebilstot, ka gadījumā, ja, pirms balsošanas Ņūhempšīrā nenotiks to republikāņu spēku konsolidācija, kas iestājas pret Trampa kandidatūru, viņu "panākt patiesi būs grūti".

Arī Riks Santorums, kurš pats divkārt mēģinājis startēt no Republikāņu partijas prezidenta vēlēšanās un 2012.gadā guva negaidītu uzvaru Aiovas priekšvēlēšanās, uzskata, ka, Trampam iegūstot vairāk nekā 50% balsu Aiovā un uzvarot arī Ņūhempšīrā, viss būs beidzies.

Republikāņu pamatelektorāta balsis pieder Trampam

Vēsturiski bijušajiem prezidentiem, kas pēc pirmā pilnvaru termiņa cietuši sakāvi, gandrīz nekad nav izdevies īstenot vēl vienu veiksmīgu priekšvēlēšanu kampaņu, nemaz nerunājot par partijas pilnīgu pakļaušanu savai kontrolei. Iegūstot vairāk nekā pusi balsu un izcīnot vispārliecinātāko uzvaru Aiovas priekšvēlēšanu vēsturē, Tramps ir nodemonstrējis, ka republikāņi ir pilnībā pārtapuši par viņa partiju.

Atšķirībā no demokrātu 2020.gada priekšvēlēšanām Aiovā, kuru iznākums bija krasā pretrunā ar partijas vēlētāju vispārējo noskaņojumu valsts mērogā, balsotāji šī gada republikāņu priekšvēlēšanās visumā atspoguļo republikāņu pamatelektorātu visās Savienotajās Valstīs kopumā.

Aiovas iedzīvotāji savā vairumā ir baltie laucinieki, kuru vidū koledžas izglītību baudījušo ir mazāk nekā vidēji ASV. Tieši tādi štati kā Aiova pārstāv mūsdienu Republikāņu partijas vēlētāju vairākumu, kas ir ļoti konservatīvs, gados vecāks, mazāk izglītots un stipri reliģiozs.

Tāpēc Trampa pārliecinošā uzvara Aiovā parāda, cik smags uzdevums gaida viņa pretiniekus republikāņu rindās, kas līdzšinējai kampaņai jau izšķieduši mēnešiem laika un desmitiem miljonu dolāru, taču, šķiet, tā arī nav spējuši iedragāt bijušā prezidenta ietekmi uz partiju.

Kā liecina to republikāņu aptaujas, kas Aiovā pirmdien ieradās uz vēlētāju sapulcēm, viņu uzticība Trampam pat kļuvusi vēl lielāka nekā iepriekš. 65% republikāņu vēlētāju pauduši pārliecību, ka pašreizējais prezidents Džo Baidens nav guvis leģitīmu uzvaru 2020.gada vēlēšanās, tādējādi piebalsojot Trampa tā arī ne ar ko nepamatotajiem apgalvojumiem par vēlēšanu rezultātu viltošanu. Starp Trampa atbalstītājiem šādās domās ir pat 90% respondentu. Savukārt 63% aptaujāto atzinuši, ka Tramps būs piemērots prezidenta amatam pat gadījumā, ja tiks notiesāts par kādu no noziegumiem, kas viņam šobrīd tiek inkriminēti. Gandrīz puse no viņiem apgalvojuši, ka ir tā dēvētās MAGA (Make America Great Again - Padarīsim Ameriku atkal varenu!) kustības locekļi.

88% no Aiovas republikāņu vēlētāju sapulču dalībniekiem atzinuši, ka ideoloģiski ir konservatīvi, tostarp 51% -, ka ir "ļoti" konservatīvi. Starp konservatīvajiem Tramps ieguva 54% balsu, kas ir par 30 procentpunktiem vairāk nekā 2016.gadā, bet viņa atbalsts starp "ļoti" konservatīvajiem pieaudzis par veseliem 40 procentpunktiem, sasniedzot 60% līmeni.

Vēl Aiovas priekšvēlēšanu priekšvakarā Tramps oficiāli saņēma arī vairākuma republikāņu kongresmeņu atbalstu, ko izteikuši 135 Pārstāvju palātas locekļi un senatori. Tikmēr viņa abiem galvenajiem sāncenšiem - Floridas gubernatoram Ronam Desantisam un bijušajai ASV vēstniecei ANO Nikijai Heilijai - atbalstu izteikuši attiecīgi tikai pieci Pārstāvju palātas locekļi un viens kongresmenis.

Desantiss tik tikko notur otro vietu

Kopš modernās priekšvēlēšanu procedūras ieviešanas 1972.gadā līdzšinējais Aiovas republikāņu uzvarētāja pārsvara rekords bija 13 procentpunkti, ko 1988.gadā uzstādīja senators Bobs Dols, kas ar 37,4% balsu tolaik apsteidza Petu Robertsonu un Džordžu Bušu vecāko, par kuriem attiecīgi balsoja 24,6% un 18,6% vēlētāju sapulču dalībnieku. Tramps šo rekordu ir sagrāvis, turklāt gūstot uzvaru 98 no 99 Aiovas pavalsts grāfistēm.

Lai gan Trampa tuvākais sāncensis Desantiss visu savu līdzšinējo kampaņu faktiski bija koncentrējies vienīgi uz Aiovu, viņa atbalstītāju skaits pēdējās dienās pirms balsošanas pat saruka. Kamēr Tramps ieguva 51% balsu, Desantisam, atpaliekot no viņa par 30 procentpunktiem, izdevās izcīnīt tikai 21%. Turklāt viņa pārsvaru pār trešās vietas ieguvēju Heiliju, par kuru balsoja 19% vēlētāju sapulču dalībnieku, grūti nosaukt par pārliecinošu.

Politiķim, kas Aiovā iegrūdis tik milzīgas naudas summas, tik pieticīgi rezultāti, domājams, ir visai pazemojoša situācija, un klīst pat runas, ka gadījumā, ja Desantiss būtu palicis trešais, viņš jau būtu no tālākas sacensības izstājies. Viņa kampaņas štābs pirmdien tomēr paziņoja, ka Desantiss cīņu turpinās. "Likmes valstij ir pārāk augstas, un mēs neatkāpsimies," izteicies viens no Desantisa tuvākajiem līdzgaitniekiem.

Taču rezultāti sagādājuši vilšanos arī Heilijai, kuras popularitāte kopš septembra aptaujās pastāvīgi pieaugusi. Nesenās aptaujas Aiovā pat liecināja, ka viņa nedaudz apsteidz Desantisu. Taču nelielā starpība starp abiem Trampa sāncenšiem nedos nevienam no viņiem pietiekamu pamatu, lai sevi pozicionētu kā reālu alternatīvu bijušajam prezidentam.

Kāds kampaņas pārstāvis pagājušajā nedēļā izteicās, ka pēc Aiovas paliks tikai divi kandidāti, kamēr viens no galvenajiem Heilijas runasvīriem Ņūhempšīras gubernators Kriss Sununu janvāra sākumā apgalvoja, ka viņa visus Aiovā pārsteigšot, pārliecinoši izvirzoties otrajā vietā. Tomēr, neskatoties uz visai pieticīgajiem panākumiem, Heilija, tāpat kā Desantiss, pirmdien pauda apņēmību cīņu turpināt. Tomēr arī tas tiek vērtēts kā Trampam labvēlīgs apstāklis, jo viņa pretinieku nometnes republikāņu vidū joprojām būs sašķeltas starp diviem bijušā prezidenta sāncenšiem.

Ramasvami izstājas

Tikmēr uzņēmējs Viveks Ramasvami īsi pēc tam, kad mediji paziņoja savas balsošanas rezultātu aplēses, kas liecināja, ka viņš nav spējis pārvarēt 8% barjeru un, tālu atpaliekot, ierindojies tikai ceturtajā vietā, paziņoja, ka no turpmākas cīņas izstājas, paužot savu atbalstu Trampam.

Līdzīgi Desantisam, Ramasvami bija ieguldījis lielus līdzekļus Aiovas kampaņā, kā arī aktīvi personīgi tajā iesaistījies, divkārt apmeklējot katru no pavalsts 99 grāfistēm. Tikmēr Tramps kampaņai štatā pievērsis salīdzinoši maz uzmanības. Aiovai vēsturiski tikusi nesamērīga mediju uzmanība, jo šajā štatā tradicionāli sākas visas priekšvēlēšanas partiju prezidenta amata kandidātu izvirzīšanai. Taču Ramasvami vājais sniegums licis dažiem ekspertiem apšaubīt labumu, ko sniedz personīga pretendentu iesaistīšanās Aiovas vēlētāju uzrunāšanā.

Ieguvumus, ko sniegušas kandidātu intensīvās kampaņas, licis apšaubīt arī fakts, ka 80% aptaujāto pirms to ierašanās vēlētāju sapulcēs izteikušies, ka galīgo lēmumu par savu izvēli ir pieņēmuši jau janvāra sākumā vai pat vēl agrāk.

Jau savas kampaņas laikā Ramasvami pauda stingru atbalstu Trampa nostādnēm, galēji konservatīvo pozīcijai tā dēvētā kultūras kara jautājumos un dažādām sazvērestības teorijām, tostarp apgalvojot, ka 2021.gada 6.janvāra uzbrukums Kapitolijam bijis varasiestāžu inspirēts. Aptaujas liecina, ka Tramps bija otrā izvēle arī Ramasvami atbalstītājiem.

Neskatoties uz neveiksmi priekšvēlēšanās Ramasvami atpazīstamība valsts mērogā ir augusi, un pirmdien viņš ļāva noprast, ka negrasās pamest politiku. "Apurva un es nekur nepazudīsim," uzrunājot savus atbalstītājus Aiovā, paziņoja Ramasvami, kam blakus stāvēja viņa dzīvesbiedre. "Mēs esam tikai iesildījušies."

Vēlētājiem nerūp Trampa "ievēlamība"

Lai gan aptaujas liecina par pretējo, gan Desantiss, gan Heilija apgalvo, ka Tramps nespējot novembrī sakaut savu domājamo sāncensi - pašreizējo Baltā nama saimnieku Džo Baidenu. Taču šķiet, ka vēlētājus šie argumenti nepavisam neinteresē. Tikai 14% Aiovas republikāņu vēlētāju sapulču dalībnieku atzinuši, ka vissvarīgākais faktors, kas noteicis viņu lēmumu, bijis apsvērums par to, kurš no kandidātiem spēj pārvarēt Baidenu. Vēl 12% aptaujāto prioritāra bijusi tā kandidāta izvēle, kuram piemīt "atbilstošs raksturs". Savukārt 75% priekšroku devuši kandidātam, kuram "ir ar mani kopīgas vērtības", vai tam, "kurš cīnās par tādiem ļaudīm kā es".

Lai gan Heilija, kas lepojas ar apstākli, ka aptaujās viņai ir lielāks pārsvars pār Baidenu nekā Trampam, spējusi pārliecināt vairumu to Aiovas vēlētāju, kuriem svarīgs kandidāta "atbilstošais raksturs", to vēlētāju vidū, kam rūp "ievēlamība", Heilijas un Trampa panākumi bijuši līdzīgi. Savukārt no tiem vēlētājiem, kam rūp vērtības, 43% balsojuši par Trampu. Viņu atbalstījuši arī 82% to, kas vēlas kandidātu, kurš aizstāv viņu intereses.

Arī valsts mērogā Tramps ir pārliecinošs favorīts. Saskaņā ar aptauju, ko pagājušajā nedēļā pēc televīzijas raidījuma "CBS News" pasūtījuma veica sabiedriskās domas pētniecības uzņēmums "YouGov", Trampu atbalsta 69% no varbūtējiem republikāņu priekšvēlēšanu dalībniekiem, kamēr par Desantisu grasās balsot 14%, bet par Heiliju - tikai 12%. Turklāt atbalsts Trampam pēdējo mēnešu laikā turpināja pastāvīgi pieaugt.

Tramps un Baidens jau sākuši cīņu par Balto namu

Ņemot vērā arvien pieaugošo iespēju, ka par republikāņu kandidātu prezidenta vēlēšanās tiks izvirzīts Tramps, ko apliecinājusi arī viņa pārliecinošā pirmdienas uzvara Aiovā, gan viņš, gan Baidens faktiski galveno uzmanību jau tagad pievērš rudenī gaidāmajai savstarpējai cīņai par Balto namu.

Savā uzrunā pirmdienas vakarā Tramps pēc pieklājības frāzēm, pateicoties Desantisam un Heilijai par "lielisko vakaru," visu turpmāko uzmanību pievērsa pašreizējā prezidenta politikai un tam kaitējumam, ko tā nodarot ASV un pasaulei. Savai kritikai viņš pakļāva gan pašreizējo enerģētikas un imigrācijas politiku, gan Baidena ārpolitiku. "Nevēlos būt pārlieku ass pret prezidentu, taču man jāsaka, ka viņš ir sliktākais prezidents, kāds mums bijis mūsu valsts vēsturē. Viņš grauj mūsu valsti," uzsvēra Tramps.

Tikmēr demokrāti Trampa uzvaru Aiovā cenšas izmantot sava elektorāta mobilizēšanai. "Donalds Tramps ir oficiālais 2024.gada republikāņu favorīts, un mums jādara viss, ko spējam, lai viņu sakautu. Mēs nevaram riskēt ar to, ka mūsu demokrātijas priekšgalā atkal nonāk Tramps vai kāds cits MAGA ekstrēmists," teikts kārtējā aicinājumā ziedot Baidena kampaņai.

Avoti: "ABC News", "Politico", CBS, BBC, CNN.