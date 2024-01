No dumpinieka līdz karalim: kas ir nākamais Dānijas karalis princis Frederiks?

Dānijas karalienei Margrētai II vēsturiski paziņojot par savu atteikšanos no troņa pēc 52 gadus ilgas spožas valdīšanas, visu uzmanība tiek pievērsta apņēmīgajam mantiniekam, kroņprincim Frederikam, kurš gatavojas ieņemt troni.

Savā Jaungada uzrunā Eiropas visilgāk valdošais monarhs atklāja, ka 14. janvārī, atzīmējot gadadienu, kopš viņa pati 31 gada vecumā stājās pie varas, plāno nodot karaļa mantiju dēlam.

Kopš dzimšanas 1968. gada 26. maijā Frederiks Andrē Henriks Kristians ir Dānijas troņmantinieks.

Princis Frederiks ir karalienes Margrētes un viņas 2018. gada februārī mirušā Francijā dzimušā vīra prinča Henrika vecākais dēls.

55 gadus vecais Frederiks ir dzimis laikā, kad viņa vectēvs no mātes puses Frederiks IX (kura vārdā viņš tika nosaukts) valdīja Dānijas tronī un viņa vecvectēvs pēc mātes līnijas Gustavs VI Ādolfs - Zviedrijas tronī. 55 gadus vecais Frederiks savu karalisko mantojumu dala ar savu jaunāko brāli princi Joahimu.

Pirmā karaliskā persona ar maģistra grādu

1995. gadā viņš sasniedza nozīmīgu pagrieziena punktu, kļūstot par pirmo karalisko personu, kas ieguva maģistra grādu.

Frederiks, kurš deviņdesmito gadu sākumā tika uzskatīts par dumpiniecisku "ballīšu princi" ar aizraušanos ar ātrām automašīnām, mainīja savu reputāciju, kad Orhūsas universitātē ieguva maģistra grādu politikas zinātnēs, kas ietvēra arī gadu ilgu stažēšanos Hārvarda universitātē.

Nobeiguma darbā viņš analizēja Baltijas valstu ārpolitiku, kuru viņš bija pētījis no pirmavota, vairākkārt apmeklējot šo reģionu.

Mācījies aizsardzības dienestos un turpina darboties savas valsts aizsardzības spēkos

Frederiks ir pabeidzis plašas militārās studijas un mācības visos trīs dienestos (flotē, armijā un gaisa spēkos), jo īpaši jūras spēku elitārajos speciālo operāciju spēkos "Frømandskorpset", apgūstot frogmana apmācību.

Tieši šeit viņš ieguva mīļo iesauku "Pingo" (pingvīns), kas radās, pateicoties kādam incidentam, kad viņa hidrotērps piepildījās ar ūdeni un viņš bija spiests šļūkt kā pingvīns.

Kroņprincis Frederiks turpina aktīvi darboties savas valsts aizsardzības spēkos.

No kāzām ar mārketinga konsultanti līdz mīlas dēkai ar meksikāņu dāmu

2003. gadā karaliene Margrēte II deva savu piekrišanu viņa laulībām ar Mariju Elizabeti Donaldsoni, austrāliešu mārketinga konsultanti, ar kuru viņš iepazinās 2000. gada Sidnejas olimpisko spēļu laikā.

Karaliskās kāzas notika 2004. gada 14. maijā Kopenhāgenas katedrālē, iezīmējot sākumu ģimenei, kurā vēlāk piedzima četri bērni: Kristians (dzimis 2005. gada 15. oktobrī), Izabella (dzimusi 2007. gada 21. aprīlī) un dvīņi Vinsents un Džozefīne (dzimuši 2011. gada 8. janvārī).

Tomēr 2023. gadā bulvārpresē parādījās ziņas par Frederika romānu ar meksikāņu sabiedrības dāmu Genovevu Kasanovu.

Liels skrējējs

Princis Frederiks ir aizrautīgs skrējējs, viņš ir noskrējis maratonus Kopenhāgenā, Ņujorkā un Parīzē.

2013. gadā viņš kļuva par pirmo karaļnama pārstāvi, kurš pabeidza "Ironman" ("Dzelzs vīra") skrējienu.

Un, atzīmējot savu 50. dzimšanas dienu 2018. gada 21. maijā, viņš uzsāka "Karalisko skrējienu" - publisku skriešanas pasākumu, kas aptver piecas lielākās Dānijas pilsētas.

Pirmajā gadā pasākums, kurā piedalījās vairāk nekā 70 000 dalībnieku, tostarp Frederiks un viņa ģimene, guva lielu ievērību Dānijas sabiedrībā, un tagad tas ir ikgadējs pasākums.

Bezbailīgais princis

Princis Frederiks ir pazīstams ar piedzīvojumu garu, par ko liecina viņa dalība vairākās ekspedīcijās, tostarp ekspedīcijā uz Mongoliju 1986. gadā un "Ekspedīcijā Siriuss 2000" Grenlandē kā kino fotogrāfam.

Papildus ekspedīcijām Frederiks nodarbojas ar distanču slēpošanu un kopā ar Norvēģijas kroņprinci Hakonu ir pat piedalījies Vasaloppet - pasaules lielākajās distanču slēpošanas sacensībās.

Vides aktīvists

Frederiks ļoti interesējas par klimata pārmaiņām un ilgtspēju, un viņš ir aktīvi iesaistījies ekspedīcijās, forumos un vides pasākumos.

Šī apņemšanās saskan ar viņa mātes uzskatiem, jo viņa savu pēdējo Jaungada uzrunu veltīja tam, lai uzsvērtu klimata pārmaiņu problēmas risināšanas steidzamību.

"Mums ir jārisina klimata pārmaiņu problēma. Sekas ir ne tikai nākotnē. Tās jau ir šeit, un tās ir ekstrēmas. Lielākā daļa Dānijas iedzīvotāju to pilnībā apzinās, pat ja dažiem no mums ir bijis grūti to pilnībā apzināties. Tagad mums kopīgiem spēkiem jāatrod cerība un apņēmība kaut ko darīt," viņa teica.