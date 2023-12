Polijas gaisa telpā no Ukrainas ielidojusi Krievijas raķete

"Viss norāda uz to, ka Krievijas raķete ielidojusi Polijas gaisa telpā. (..) Tā arī pameta mūsu gaisa telpu," žurnālistiem sacīja Kukula.

Lidojošu objektu, kas pārvietojās ar milzīgu ātrumu, novēroja Ļubļinas vojevodistes Dolgobičuvas apkaimes iedzīvotāji. Tas ir pie Pševoduvas ciema, kur pagājušajā novembrī Krievijas trieciena laikā sprāga no Ukrainas ielidojusi raķete.

Aculiecinieki ziņo, ka dzirdējuši lielu troksni un svilpšanu. Objekts pārvietojies rietumu virzienā.

Vietējie mediji ziņoja, ka meklēšanas darbi notika Zamoščas pilsētas apkaimē un mobilizēti ievērojami spēki. Nav informācijas, ka būtu noticis sprādziens.

"Rīta stundās Polijas Republikas gaisa telpā no Ukrainu virziena ielidoja nezināms objekts. No brīža, kad tas šķērsoja robežu, līdz signāla izzušanai to novēroja valsts pretgaisa aizsardzības sistēmas radars. Saskaņā ar spēkā esošajām procedūrām operācijas komandieris pielietoja viņa rīcībā esošos spēkus un līdzekļus," teikts Polijas bruņoto spēku operacionālās pavēlniecības paziņojumā.

Krievija naktī uz piektdienu veica sen nepieredzēta vēriena uzbrukumu Ukrainas pilsētām ar raķetēm un droniem, kas bija plašākais gaisa trieciens visa kara laikā.

Uzbrukumā vismaz 18 cilvēki nogalināti un vairāk nekā 130 ievainoti, liecina jaunākā informācija. Galvaspilsētā Kijivā nogalināti pieci cilvēki un aptuveni 30 ievainoti.

Krievija uz Ukrainu piektdien izšāva aptuveni 110 raķetes, pavēstīja Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis. Uzbrukumā izmantotas teju visu veidu raķetes, kas ir Krievijas arsenālā.