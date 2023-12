Jauni, satriecoši attēli atklāj "Ziemassvētku eglīti" kosmosā

Zvaigžņu grupas, kas atgādina Ziemassvētku eglīti ar lampiņām spīd jaunos novērojumos, ko veikuši attiecīgi Čandras rentgena staru observatorija un kosmiskais teleskops "Hubble Space Telescope".

NGC 2264, kas atrodas aptuveni 2500 gaismas gadu attālumā no Zemes, tiek dēvēta arī par "Ziemassvētku eglīšu kopu", kurā jaunu zvaigžņu grupa, ko ieskauj gāzveida miglāju mākonis, atgādina mirgojošām lampiņām rotātu kosmisko mūžzaļo egli.

Zvaigznes ir no 1 miljona līdz 5 miljoniem gadu vecas un atšķiras pēc lieluma - dažas ir mazākas, bet citas lielākas par mūsu Sauli. Jaunajā saliktajā attēlā, kas pagriezts pulksteņrādītāja virzienā par 160 grādiem, lai koka galotne būtu vertikālā stāvoklī, ir iekļauti dažādu viļņu garumu gaismas stari, ko atklāj Čandra, kā arī uz zemes veiktie pētījumi.

Attēla animētajā versijā mirgojošas zilas un baltas gaismas attēlo rentgena staru gaismu no jaunām zvaigznēm, ko atklāj Čandra. Tikmēr gāzu mākonis, kas atgādina svētku eglīti, spīd zaļā optiskā gaismā, kā redzams ar Nacionālā zinātnes fonda WIYN 0,9 metru teleskopu Kitt Peak Arizonas Sonorana tuksnesī.

Baltās zvaigznes, kas mirdz visā attēlā, tika atklātas, veicot novērojumus infrasarkanajā gaismā ar Two Micron All Sky Survey, kas darbojās no 1997. līdz 2001. gadam. Jaunu zvaigžņu, piemēram, Ziemassvētku eglītes kopas zvaigžņu, pētīšana ļauj izprast to gaistošo dabu. Jaunas zvaigznes var izdalīt spēcīgus uzliesmojumus, kas ir spēcīgāki nekā mūsu Saules uzliesmojumi, un astronomi joprojām pēta šo parādību.