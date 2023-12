Kosmiskais peļu junkurs! NASA publicē unikālu no kosmosa translētu kaķa video

Kosmiskā zonde atradās 30,6 miljonu kilometru attālumā no Zemes — apmēram 80 reižu tālāk par Mēness attālumu līdz Zemei, — bet izcilas izšķirtspējas video signāls ar 267 Mbps bitu pārraides ātrumu nokļuva līdz Zemei nieka 101 sekundes laikā.

Video tika uztverts ar Heila teleskopu Palomaras observatorijā, kur tika lejupielādēts. Pēc tam to straumēja uz JPL un atskaņoja reāllaikā.

15 sekunžu klipā Teiterss redzams draiski ķeram lāzerstara punktu. “Visi mīl Teitersu,” sacīja demonstrācijas projekta vadītājs Bils Klipstains, paskaidrojot, ka speciālisti vēlējās ierakstīt jautru video, “lai šis nozīmīgais notikums vēl vairāk paliktu atmiņā”.

Video tika augšupielādēts “Psyche” zondē, kuru 13. oktobrī no Kanaveralas zemesraga palaida ar “SpaceX” raķeti “Falcon Heavy”, bet straumēšana notika 11. decembrī. “Par spīti pārraidīšanai no miljoniem jūdžu liela attāluma, tas spēja pārraidīt video ātrāk nekā to spēj vairums platjoslas interneta savienojumu,” paziņoja JPL uztverošās elektronikas projekta vadītājs Raiens Rogalins. Viņš piebilda, ka savienojums no observatorijas līdz JPL patiesībā bija lēnāks nekā klipa signāla pārraide no kosmosa.

Jāpiebilst, ka šī nav pirmā reize, kad kaķi izmanto tehnoloģiskā progresa demonstrēšanai. 1894. gadā izcilais izgudrotājs Tomass Edisons pašā kino rītausmā demonstrēja kaķu boksa cīņas ierakstu. 1928. gadā animācijas filmu varoņa, kaķa Fēliksa mazu figūru RCA/NBC studijā izmantoja agrīno televīzijas pārraižu testēšanai, taču turpmāko progresu būtiski bremzēja Lielā depresija un Otrais pasaules karš. Pirmais televizors publikai tika demonstrēts 1946. gada 7. novembrī Ņujorkā.

NASA cer, ka testētā lāzertehnoloģija uzlabos sakarus ar attālām Saules sistēmas daļām, un tās pirmais pielietojums prognozējams nākamajam gigantiskajam solim kosmosa apguvē — nosūtot cilvēkus uz Marsu.

Kas attiecas uz pašu zondi, paredzams, ka 2026. gadā “Psyche” veiks gravitācijas atbalsta manevru pie Marsa, kas izmainīs kosmiskā aparāta trajektoriju tā, lai 2029. gada augustā tas varētu nokļūt pie mērķa asteroīda “16 Psīhe”, kam ir ļoti būtiskas īpašības. 1852. gadā atklātais “16 Psīhe” ir viens no masīvākajiem asteroīdu joslas objektiem, tā masa ir gandrīz 1% no visas asteroīdu joslas masas. Tā kā asteroīda sastāvā varētu būt tikai dzelzs un niķelis, tiek lēsts, ka tā kopējā vērtība pielīdzināma 10 kvintiljoniem ASV dolāru, tādējādi tas ir apmēram 70 000 reižu vērtīgāks par visu globālo ekonomiku.