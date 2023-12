Argentīnas prezidenta padomnieks pārsteidz ar krievu "zeku" tetovējumiem

El tatuaje con tintes anticomunista que tiene Santiago Caputo en su antebrazo DERECHO dice "Una cabaña, una casa de campo y una caja de ahorros, un barco, un coche y un garaje calmarán mi capricho"



Sociālajos tīklos publicēta Santjago Kaputo fotogrāfija, kur viņa roka “izdaiļota” ar krievu kriminālās autoritātes zvaigzni un uzrakstu krievu valodā: “Māja, vasarnīca un krājkases grāmatiņa, kuteris, autiņš un garāža nomierinās manas iegribas” (“Хата, дача и сберкнижка, катер, тачка и гараж успокоит мою блаж” — krievu valodā, turklāt pēdējais vārds uzrakstīts nepareizi bez mīkstinājuma zīmes beigās).

“Vēl viena Kaputo īpatnība ir tā, ka viņa ķermenis ir noklāts ar tetovējumiem krievu valodā, kurus viņš ņēmis no drauga uzdāvinātās grāmatas un kas kļuva šī perioda atzīmēm (burtiski) visu viņa dzīvi,” vēsta portāls “Noticias”.

Izrādās, padomnieks sevi izrotājis ar tetovējumiem, kurus atrada viņam savulaik uzdāvinātā grāmatā “Krievu noziedznieku tetovējumu enciklopēdija”. Publikācijā norādīts, ka grāmatas pamatā ir simtiem ieslodzīto krievu mafijas locekļu fotogrāfijas ar katra tetovējuma skaidrojumu, arī par tādiem, kas norāda personas statusu bandā, “kas var radīt problēmas, ja viņš atbrauks uz Maskavu”.

38 gadus vecais Kaputo tiek uzskatīts par vienu no tuvākajām Mileja uzticības personām, kuram bija liela nozīme viņa uzvarā prezidenta vēlēšanās.

10. decembrī Havjers Milejs oficiāli stājās Argentīnas prezidenta amatā. Par labējo populistu bieži sauktais Havjers Milejs tiek salīdzināts ar bijušo ASV prezidentu Donaldu Trampu un bijušo Brazīlijas prezidentu Žairu Bolsonaru, taču, šķiet, ka ekscentrisma ziņā gan idejās, gan privātajā dzīvē viņš vienos vārtos ir pārspējis gan vienu, gan otru.

Sevi par “anarhokapitālistu” dēvējošais Milejs vēlas būtiski samazināt valsts lomu ekonomikā, tostarp radikāli samazinot valsts pārvaldes aparātu un ministriju skaitu. Par solīto “samazinājumu” simbolu Milejs izvēlējās motorzāģi, ar to regulāri uzstājoties publiskos pasākumos. Šādas izdarības izpelnījās ne vien viņa atbalstītāju sajūsmu, bet arī zobgalības.

Viņa radikālo ekonomisko ideju klāstā ir Argentīnas peso nomaiņa ar ASV dolāru, Argentīnas centrālās bankas likvidēšana, nodēvējot centrālo banku par “vienu no lielākajiem zagļiem cilvēces vēsturē”. Viņš paudis skeptisku attieksmi pret Covid-19 vakcīnām, kaut gan pats ir vakcinējies, noliedz globālās sasilšanas pastāvēšanu, klimata pārmaiņas nodēvējot par “sociālistu meliem”. Milejs neatbalsta dzimumaudzināšanu skolās, vēlas atcelt 2020. gadā veikto abortu legalizāciju, kā arī neatbalsta eitanāziju, taču viņam nav iebildumu pret viendzimuma laulībām. Plašu rezonansi izraisījusi viņa vēlme liberalizēt ieroču tirdzniecību un atvērt tirgu cilvēku orgānu tirdzniecībai.

Kaut gan viņš sevi uzskata par katoli, viņš kritiski izturas pret Romas katoļu baznīcu un savu slaveno tautieti Horhi Mario Bergoljo, kurš pasaulē pazīstams ka pāvests Francisks, viņu nodēvējot par “komunismu reklamējošu jezuītu”, “komunistu sūdu”, “ļaunuma pārstāvi uz Zemes” un veltot daudzus citus neglaimojošus apzīmējumus.

Jaunievēlētais Argentīnas prezidents ir liels suņu mīlētājs. Viņam pieder pieci angļu mastifi, no kuriem četri ir nosaukti slavenu ekonomistu vārdos — Miltons (par godu Miltonam Frīdmenam), Marejs (par godu Marejam Rotbardam), Roberts un Lūkass (abi nosaukti par godu Robertam Lūkasam), bet piektais nosaukts par Konanu. Atbilstoši Mileja ekscentriskumam, šie suņi ir kloni, kas radušies no 2017. gadā no vēža mirušā Konana.

Savus suņus Milejs uzskata par saviem galvenajiem padomdevējiem. “Mani četrkājainie bērni,” tā viņš dēvē savus suņus, kurus nosauc par “vislabākajiem stratēģiem”. Taču nelaiķa Konans, kuru Milejs paņēma pie sevis 2004. gadā, bija viņa “īstā un vislielākā mīlestība” un “burtiski viņa dēls”, apgalvoja argentīniešu žurnālists un neoficiālās Mileja biogrāfijas “El Loco” (Trakais) autors Huans Luiss Gonsaless. Pēc Konana nāves viņš apmeklēja mediju, lai sazinātos ar savu mirušo mīluli — un Konans viņam paziņojis Dieva misiju kļūt par Argentīnas prezidentu! Intervijā laikrakstam “La Nación” Milejs apgalvoja, ka pirmo reizi satika Konanu pirms vairāk nekā 2000 gadiem Romas Kolizejā, kad viņš bija gladiators bet Konans — lauva, taču viņi neesot cīnījušies viens pret otru, jo viņiem bija lemts apvienot spēkus nākotnē. Konana ietekme bijusi tik liela, ka 2018. gadā viņš samaksāja 50 000 dolāru, lai ASV kompānija “PerPETuate” radītu Konana klonus.

Jaunievēlētā Argentīnas prezidenta atkarība no suņiem ir tik liela, ka viņš ar tiem konsultējas visdažādākajos jautājumos. Šāda viņa uzvedība neoficiālajā biogrāfā rada lielas bažas. Viņaprāt, Milejs ir “nestabils līderis” jau tā nestabilajai Argentīnai. “Šis cilvēks, kurš noteiks valsts nākotni, katru dienu mostas, veic mediju sesijas ar suņiem, un pēc tam izdod dekrētu, pamatojoties uz to. Tas ir ļoti šokējoši.”

2017. gadā Milejs, kurš pats nekad nav bijis precēts un ir bez bērniem, intervijā “La Nación” pauda atbalstu “brīvajai mīlai”, bet 2020. gada jūnijā vietējā televīzijas programmā sevi uzdeva par “tantriskā seksa instruktoru” un stāstīja, ka trīs mēnešus spēj izturēt bez ejakulācijas.