Tiek plānots evakuācijas avioreiss no Izraēlas gandrīz 170 Lietuvas pilsoņiem

Lietuvas uzņēmēja Ģedimina Žiemeļa kontrolētās "Avia Solutions Group" uzņēmums "Skyllence" ir nofraktējis Rumānijas aviokompānijas lidmašīnu, kas naktī uz otrdienu no Izraēlas aizvedīs gandrīz 170 cilvēkus.

"Skyllence" valdes priekšsēdētāja Vilma Vaitekūnaite aģentūru BNS informēja, ka lidmašīna no Telavivas uz Bukaresti izlidos 20 minūtes pēc pusnakts. No Bukarestes ar citu lidmašīnu pasažieru ierašanās Viļņā plānota otrdien plkst.8.30.

Viņa piebilda, ka turpmāku evakuācijas reisu organizēšana būs atkarīga no cilvēku intereses doties prom no Izraēlas un nepieciešamības to darīt.

Pirmdienas rītā "Skyllence" evakuācijas reisam jau bija reģistrējušies apmēram 100 cilvēku, arī 40 svētceļnieku grupa.

Daļa cilvēku, kuriem nepieciešama evakuācija, Izraēlā pavada atvaļinājumu, bet citi ir ieradušies ārstēties, teica Vaitekūnaite, piebilstot, ka pasažieru vidū būs arī nepilngadīgi bērni bez pavadoņa, jo "viens no vecākiem ir Lietuvā un otrs ir Izraēlā, un nevar to atstāt darba pienākumu dēļ".

"Skyllence" vadītāja informēja, ka nofraktētajā Rumānijas lidmašīnā ir 168 pasažieru vietas, un vienas personas nogādāšana Lietuvā maksās 1000 eiro, teica Vaitiekūnaite.

Kā liecina Lietuvas Ārlietu ministrijas dati, Lietuvas vēstniecības Izraēlā konsulārajā reģistrā ir uzskaitīti aptuveni 7000 Lietuvas pilsoņu, kas dzīvo Izraēlā. Kā liecina drošas ceļošanas lietotne "Keliauk saugiai" un citi avoti, šobrīd Izraēlā atrodas 460 tūristu no Lietuvas.

Tikmēr turpinās regulārie reisi starp Viļņu un Telavivu, ko veic zemo cenu aviokompānijas "Wizz Air" un "Ryanair", aģentūra BNS uzzināja Lietuvas valsts lidostu operatorkompānijā "Lietuvos oro uostai".