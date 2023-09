Krievijas galvenais čekists Sergejs Nariškins Latviju kopā ar citām ziemeļvalstīm nosauc par lielāko ienaidnieku

Feliksa Dzeržinska dzimšanas dienas, kas bija 11. septembrī, Jasenevo atklātais piemineklis ir tā oriģināla, kas līdz 1991. gada augusta pučam atradās vienā no Krievijas galvaspilsētas centrālajiem laukumiem – Ļubļankā samazināta kopija.

Oriģinālu maskavieši no postamenta nogāza 1991. gada 22. augustā un tagad tas atrodas kādā no Maskavas parkiem, bet nu to atkal grasās uzstādīt vietā, kur to atklāja 1958. gadā.

1991. gada augustā no postamenta nogāztais Feliksa Dzeržinska piemineklis kopā ar citiem saviem likteņbiedriem tagad atrodas kādā Maskavas parkā, bet drīzumā to plānots atgriezt kādreizējā vietā – vienā no galvenajiem Maskavas laukumiem. (Foto: Nikolay Korzhov / Alamy/ Vida Press)

Nariškins Krievijas Aizsardzības ministrijas pārvaldītajā telekanāla “Zvezda” raidījumā “Galvenais ar Olgu Belovu” teica: “Tas, ka draudi mūsu valstij, mūsu pilsoņiem nāk no ziemeļaustrumiem ir acīmredzami”, un tādēļ tikai loģiski, ka akmens galva pagriezta tai pašā virzienā, kā 1958. gadā to bija iecerējis pieminekļa autors Jevgeņijs Vučetičs. Savukārt raidījuma vadītāja, kura, starp citu, par Kremļa propagandas izplatīšanu iekļauta ES sankciju sarakstos, citēja Sergeja Nariškina teikto, ka sarkanā terora īstenotājs ir bijis “godīguma, pašaizliedzības un uzticības simbols” – “revolūcijas bruņinieks”.

Te gan jāpiebilst, ka pirms vairāk nekā 32 gadiem – 1991. gada augusta puča laikā – maskaviešiem šādi epiteti nepatiktu, jo viņi ar lielu sajūsmu toreiz pieminekli gāza no postamenta ar domu, ka atbrīvojas no boļševistiskās tirānijas. Radio “Brīvība” apkopojis demokrātiski noskaņoto krievu interneta komentārus par nule Jasenevo atklāto pieminekli. Lūk, daži no tiem:

Reakcija uz Dzeržinska pieminekļa atklāšanu Jasenevo (radio “Brīvība”, krievu val.):

Tante Ira: “Nu, mums izdevās. Atklāts piemineklis bendem Džeržinskim, kurš lika bez tiesas izpildīt nāvessodu nevainīgajiem. Tikai nedaudz mazāks par veco, miniatūrs bende. Kungi, tas ir pretīgi un biedējoši”.

Profesors Preobraženskis: “Dzeržinskis ir viens no sarkanā terora politikas autoriem. Tā rezultātā tika nogalināti vairāk nekā 1,2 miljoni cilvēku. Ja valsts ceļ pieminekļus masu slepkavām, tas nozīmē, ka drīz šajā valstī atkal būs masu slepkavības”.

Maskavieši 1991. gada augustā gavilē par Dzeržinska pieminekļa novākšanu:

Tēvocis Šu: “Ja pēc Padomju Savienības sabrukuma Krievijā būtu veikta lustrācija, Putins tagad kaut kur strādātu par sētnieku, un tas būtu labākajā gadījumā!”

Irina Kisļina: “Piemineklis Feliksam Dzeržinskim! Reizēm šķiet, ka vairs nav kur krist. Bet nē, viņi ik pa laikam mums parāda, ka dibena nav. Kungs, kā tas ir iespējams?! Ir daudz informācijas par represijām. Skaidrs, ka ne viss ir atklāts, bet daudz kas ir. Kā jūs varat to attaisnot? Kā?! Un šeit ir vēl viens jautājums: kāpēc?! Par jaunajiem mocekļiem laikam vajadzētu būt pateicīgiem Dzeržinskim. Nu ko? Kāda greiza loģika”.

Dmitrijs Koļezevs: “Interesanti, ka kopiju izgatavojis Maskavas tēlnieks Vladimirs Ivanovs, kurš ir arī Petrovska parkā nošautajiem veltītā pieminekļa autors – tā bija pirmā publiskā nāvessoda izpilde sarkanā terora pirmajā dienā. Dzeržinskis tolaik čekas priekšsēdētājs, viens no sarkanā terora autoriem un organizatoriem”.

Fjodors Krašeņiņikovs: “Par Dzeržinska teikšu: šis nelietis visā savā mūžā neko jaunu un interesantu neradīja, izņemot nežēlīgu organizāciju, kas nodarbojas ar civiliedzīvotāju terorizēšanu. Vēl absurdāk ir viņu godāt kā Krievijas ārējās izlūkošanas dibinātāju”.