Saskaņā ar Ukrainas Nacionālās pretošanās centra teikto, abi diktatori nolēmuši atvērt Ziemeļkorejas “diplomātiskās misijas” okupētajās Doņeckā un Luhanskā. Šīs institūcijas palīdzēs piesaistīt darbiniekus no Ziemeļkorejas un viņu līdzdalību būvdarbos.

"Šāda Kremļa rīcība liecina par to, ka nav pietiekama skaita strādnieku no pašas Krievijas teritorijas vai darbaspēka migrantu no Vidusāzijas, kurus viņi varētu piesaistīt gan inženiertehniskās, gan nocietinājumu infrastruktūras būvniecībai Ukrainas teritorijas okupācijai,” skaidroja Ukrainas Nacionālās pretošanās centra pārstāvji.

Tiek atzīmēts, ka 2023. gada pavasarī un vasarā tika fiksēti iebrucēju mēģinājumi savervēt darbaspēka migrantus Krievijas armijā.