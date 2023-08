Čehijas sabiedrību šokējis uzbrukums divām ukrainietēm

Uzbrukums notika pirms divām nedēļām. Šodien Pilzenes tiesa aizdomās turamajam piemēroja apcietinājumu.

Mediji ziņo, ka ukrainietes ar bērniem apmeklējušas gadatirgu. Viņas sēdējušas uz ceļa apmales, kad blakus apstājusies automašīna, no kuras izkāpis vīrietis un jautājis viņām, vai viņas ir no Ukrainas. Pēc tam viņš un vēl viens vīrietis sievietes piekāvuši. Vienai no cietušajām salauzts žoklis un deguns.

Čehijas valdības cilvēktiesību komisāre Klāra Šimčkova Laurenčikova uzsvēra, ka šāds uzbrukums ir absolūti nepieņemams, un novēlēja sievietēm ātru atlabšanu un spēku viņu bērniem, kuriem nācās redzēt šo uzbrukumu.

Čehijas iekšlietu ministrs Vīts Rakušans paziņoja, ka policija necietīs naida noziegumus.

Kopš Krievijas atkārtotā iebrukuma Ukrainā Čehija ir uzņēmusi vairāk nekā pusmiljonu ukraiņu bēgļu, no kuriem daļa devušies tālāk uz citām valstīm, bet aptuveni 325 000 joprojām atrodas Čehijā.