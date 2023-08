Putina jahta Krievijas iedzīvotājiem pērn izmaksājusi 30 miljonus eiro

82 metrus garā jahta “Graceful” tika nolaista ūdenī 2014. gadā. Tā izmaksas tika lēstas 100 miljonu ASV dolāru apmērā. Šī jahta vairākas reizes tika pamanīta Sočos, kad tur atradās Putins.

Jahtai “Graceful” tika piemērotas rietmvalstu sankcijas, tāpat kā pret ar 140 metrus garo jahtu “Scheherazade”, kuru Navaļnija komanda saistīja ar Vladimiru Putinu. “Scheherazade” Itālijā ir aizturēta kopš 2022. gada maija.

Dažas nedēļas pirms Krievijas iebrukuma Ukrainā “Graceful” Krievijas varas iestādēm izdevās izņemt no “Blohm + Voss” kuģu būvētavas Vācijā, kur tā tika remontēta. Pēc izmeklēšanas autoru teiktā, tā pameta kuģu būvētāvu ārkārtas kārtā, lai gan remontam bija paredzēts ilgt vēl gadu. Kuģis tika pārvests uz Kaļiņingradu, un no turienes nosūtīts tālāk, uz laiku mainot nosaukumu no “Graceful” uz Killer Whale.

Pēc “Scheherazade” aizturēšanas Itālijā nolemts atjaunot Putina veco jahtu “Graceful”. Tika veikts pilnīgs kapitālais remonts un modernizācija, uzbūvētas un aprīkotas jaunas kajītes "kapteinim" un "saimniecei".

Kā norāda izmeklēšanas autori, atsaucoties uz rēķinu kopijām, jahtas “koka izstrādājumiem” vien tika iztērēti 2,3 miljoni eiro. Starp citiem izdevumiem - kafijas galdiņa iegāde par 78 tūkstošiem eiro, matrača iegāde "saimnieces" guļamistabai par astoņiem tūkstošiem eiro, paklāja iegāde ar platību vairāk nekā 100 kvadrātmetri "galvenā" guļamistabai 48 000 eiro, uc.

Jahtai ir pasūtīts jūras baseins - tā ir 85 metrus gara un 25 metrus plata konstrukcija, kas aprīkota ar tīklu. Baseins ir savienots ar kuģi.

Tas, ka pret “Graceful” ir piemērotas sankcijas, nav kavējis jahtas vērienīgu pārbūvi. Iekārtu iegādei un remontam tika izbūvēta infrastruktūra, piedaloties asistentiem Eiropā, Turcijā un Apvienotajos Arābu Emirātos, raksta izmeklēšanas autori, īpaši atsaucoties uz Igaunijas uzņēmumu “Breeze Marine”. Apkalpes formas tērps, piemēram, iegādāts Itālijā, rēķinu apmaksājusi firma no Dubaijas, preces nosūtītas uz Lietuvu, un no turienes tās nogādātas Kaļiņingradā.