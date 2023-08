Bērnus no okupētajām teritorijām izveda Krievijas Izmeklēšanas komitejas darbinieki un nosūtīja uz kadetu korpusiem Maskavā, Pēterburgā un Volgogradā, lai skolotu par izmeklētājiem, raksta izdevums “Verstka” un projekts “Kidmapping”, kam izdevies identificēt 12 pusaudžus un aprunāties ar viņiem.

Saskaņā ar Izmeklēšanas komitejas žurnālā publicētajiem datiem, no pagājušā gada februāra līdz šā gada martam šī iestāde vien izvedusi 323 bērnus no Doņeckas, Luhanskas, Žaporižjes un Hersonas apgabaliem, tostarp 181 bāreni.

Jau Krievijā bērniem vestas dāvanas un klāstīts, cik laba dzīve ir kadetu korpusos – speciālās skolās, kur bērnus līdztekus parastajai izglītības programmai sagatavo militārajam vai civildienestam nākotnē.

Rezultātā 78 ukraiņu bērni iestājās Krievijas skolās, tostarp vairēk nekā 40 tieši kadetu korpusos, turklāt gribētāju esot bijis vairāk nekā vietu. Vervēt kadetus uzdevis Izmeklēšanas komitejas vadītājs Aleksandrs Bastrikins jau pērn 25. februārī, nākamajā dienā pēc iebrukuma Ukrainā.

Pērn 1. septembrī Bastrikins apsveica jaunuzņemtos, norādot: “Izmeklēšanas komiteja principiāli izmeklē ukraiņu nacionālistu noziegumus pret Donbasa un Ukrainas mierīgajiem iedzīvotājiem, un visi vainīgie saņems pelnīto sodu.”

Ukrainas bērniem uzdots vākt palīdzību okupācijas karaspēkam, braukt ar koncertiem uz hospitāļiem. Šogad 23. februārī Bastrikins ar viņiem pavadījis vienu dienu, peldējis baseinā un pēries pirtī. “Saskarsme ar viņu ļoti patika, bija neaizmirstami,” apgalvo kadets Andrejs.

Lielākā daļa ukraiņu kadetu esot noskaņoti veidot savu dzīvi “Lielkrievijā”, tomēr divi ir atteikušies. Aļesja no Luhanskas apgabala pēc pusgada izstājusies no kadetiem, uz žurnālistu jautājumiem nav atbildējusi, pēc citu pusaudžu teiktā, viņai nav paticis kazarmu režīms. Gaidāmajā mācību gadā okupanti plāno atvērt kadetu klases okupētajā Luhanskā un Skadovskā Hersonas apgabalā – ja vien Ukraina viņus no turienes nepatrieks.

Krievija nolaupījusi ap 20 000 Ukrainas bērnu. Starptautiskā Krimināltiesa par to izdevusi Krievijas diktatora Vladimira Putina un viņa pilnvarotās personas bērnu tiesību jautājumos Marijas Ļvovas-Belovas aresta orderi.