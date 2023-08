Krievijā kara komisariātus dedzina pensionāri

Jūlija beigās un augusta sākumā tikai sešu dienu laikā Krievijā uzbrukts 35 kara komisariātiem 28 pilsētās un ciemos – Pēterburgā, Maskavā, Volgogradā, Kazaņā, Omskā, Habarovskā un citviet. Aizturētie, pārsvarā seniori un sievietes, apgalvo, ka kļuvuši par upuri krāpniekiem. Viņiem izblēdītas prāvas summas no kontiem un kredītos.

Viens no viņiem izdarījis pašnāvību – Valērijs Mihailovičs (76), kurš pielaida uguni Vsevoložskas kara komisariātam Ļeņingradas apgabalā. Viņš apgalvojis, ka kļuvis par upuri telefonkrāpniekiem, kas sākumā pierunājuši pārdot dzīvokli par četriem miljoniem rubļu (ap 40 000 eiro), naudu nozaguši un tad pārliecinājuši, ka jāaizdedzina komisariāts, lai mājokli atgūtu. Pensionāru aizturēja ar diviem Molotova kokteiļiem.

Podoļskā degpudeli pa komisariātu sviedis 80 gadu vecs pensionārs. Severodvinskā Arhangeļskas apgabalā 76 gadu vecs vīrietis metis “kokteili” kabineta logā, taču trāpīja pa sienu, un aizdegās vienīgi zāliens, ko nodzēsa policiste, kas apsargā ēku. Aizturētā datorā atrasta sarakste ar “kuratoru”, kurš pārliecinājis pensionāru “sodīt personas, kas piedalās valsts nodevībā”.

Kazaņā 62 gadu veca sieviete aplēja ar benzīnu komisariāta sienu un aizdedzināja. Viņa pratināšanā stāstījusi, ka, noticot krāpniekiem, bankās aizņēmusies un viņiem pārskaitījusi 2,2 miljonus rubļu (ap 22 000 eiro). Pēc tam viņai pieprasīts aizdedzināt komisariātu, ja grib, lai “meita paliek dzīva”.

Pēterburgā 1969. gadā dzimis vīrietis ar diviem “kokteiļiem” pielaida uguni komisariāta durvīm un ar auto centās taranēt pagalma vārtus. Aizturētais apgalvo, ka ar viņu sazinājies svešinieks, kurš uzdevies par Federālā drošības dienesta darbinieku Koļesņikovu. Viņam it kā esot vajadzējis no komisariāta dabūt ar Ukrainu saistītus dokumentus, līdz pierunājis uz dedzināšanu.

Kalugā sieviete ar degpudeli logā izdevās izraisīt ugunsgrēku, aizturēšanas laikā viņa draudēja uzspridzināt granātu somā, kuras tomēr nebija.

Interesants gadījums ir no Možaiskas. Svešinieki piezvanīja 45 gadu vecai sievietei, uzdevās par bankas darbiniekiem un iestāstīja, ka tieši tagad kara komisariātā kāds vīrietis cenšas paņemt kredītu uz viņas vārda. Lai to nepieļautu, esot ļaundaris jāizkvēpina no ēkas ar degpudelēm. Sieviete arī paklausīja – ieradās ar četriem puslitra “kokteiļiem”, tomēr darbinieki liesmas nodzēsa.

Līdzīgs stāsts par kredītu izmantots Omskā, kur piezvanīja 21 gadu vecai pedagoģijas koledžas studentei. Viņai ieteica steigšus pielaist uguni bankas ēkai, kur patiesībā atrodas komisariāts. Iemest pudeli jauniete nepaspēja, viņu aizturēja policisti.

Krimā, Feodosijā, komisariātu mēģināja aizdedzināt 51 gadu veca krievu valodas un literatūras skolotāja, taču pudele nokrita zemē un apsvila tikai asfalts. Sievieti aizturēja garām ejoša krievu tūristu grupa, kur bija divi militāristi. Viņa uzdevumu esot saņēmusi “Telegram” kanālā no “Krievijas bankas un tiesībaizsardzības orgānu darbiniekiem”, turklāt kredītā paņēmusi un viņiem pārskaitījusi trīs miljonus rubļu (ap 30 000 eiro).