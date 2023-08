Austrālijā vīrietis apsūdzēts 91 bērna seksuālā izmantošanā

Policija to nodēvēja par vienu no šausminošākajiem bērnu seksuālās izmantošanas gadījumiem valstī.

45 gadus vecajam vīrietim izvirzītas apsūdzības par 1623 atsevišķiem noziegumiem, tai skaitā 136 izvarošanas gadījumiem un 110 gadījumiem, kad noticis dzimumakts ar bērnu, kas jaunāks par desmit gadiem, atklāja policija.

Izmeklētāji aizdomās turamo aizturēja pēc tam, kad tumšajā tīmeklī atklāja bērnu pornogrāfiju, ko izdevās izsekot līdz bērnu aprūpes centram Brisbenā. Taču tikai pēc aizdomās turamā telefona un datora satura izpētes izmeklētāji apjauta viņa pastrādāto noziegumu smagumu. Vīrieša elektroniskajās ierīcēs tika atrasti vairāk nekā 4000 attēlu un video ar bērnu pornogrāfiju.

Policija atklāja, ka noziegumi tika pastrādāti desmit dažādos bērnu aprūpes centros laikā no 2007. līdz 2022.gadam, par upuriem izraugoties meitenes pirmspubertātes vecumā. Daži upuri bija tikai gadu veci.

Lai gan 87 no 91 upura bija no Austrālijas, policija uzskata, ka vēl četri neidentificēti bērni tika ļaunprātīgi izmantoti, kamēr vīrietis no 2013. līdz 2014.gadam īslaicīgi strādāja ārzemēs. Policija atklāja, ka sadarbojas ar starptautiskajām noziedzības apkarošanas iestādēm, lai atrastu šos bērnus.

Jaundienvidvelsas policijas komisāra palīgs Maikls Ficdžeralds norādīja, ka šis ir viens no briesmīgākajiem gadījumiem, kādu viņš jebkad ir redzējis. "Tas, ko šī persona izdarīja ar šiem bērniem, ir ārpus jebkādas iztēles robežām. Es varu tikai sacīt, ka pēc ilga darba policijā cilvēks cenšas nebūt šokēts, taču šis ir šausminošs gadījums," atzina Ficdžeralds.

Policija atklāja, ka vīrietis bija izgājis stingras pārbaudes, kas nepieciešamas, lai strādātu bērnu aprūpes centros Austrālijā.