Tatarstānas studentus spiež montēt Irānas dronus

Sastāvdaļas koledžai “Alabuga Politeh” piegādā no Irānas, vēsta izdevums “Protokol” un “YouTube” kanāls “RZVRT”. Sākotnēji bija iesaistīti pirmo kursu studenti, kas iestājušies koledžā pēc 9. Klases, tagad jau nodarbināti visi kursi.

Aizvakar atsūtīja 150 jaunus studentus no otrā un trešā kursa, teic kāda audzēkne. Studenti stāsta, ka reizēm spiesti strādāt pat dažas diennaktis bez miega un “praktiski bez ēdiena”. Koledžas vadība viņus iebiedē, aizliedz stāstīt par šo darbu, pārkāpējiem draud sods no pusotra līdz diviem miljoniem rubļu (15 000 līdz 20 000 eiro).

“Mums tas viss ļoti nepatīk, bez aiziet no projekta ir neiespējami. Tu vai nu izstājies [no koledžas] vai sēdi projektā,” saka viens no studentiem. Turklāt pēc līguma, pametot koledžu, jāsamaksā daži simti tūkstoši rubļu.

Par dronu komplektēšanu audzēkņiem maksā 30 000 līdz 40 000 rubļu (300 līdz 400 eiro), par virsstundām un darbu brīvdienās piemaksa nav paredzēta.

Koledžas administrācija dronu būvei piesaista arī jaunietes no Āfrikas, kas atbraukušas uz Tatarstānu mācīties. Kamēr Krievijā nebija slēgts iepazīšanās serviss “Tinder”, krievu studentiem bija uzdots ar viņām iepazīties un atvilināt uz Krieviju. Pērn rudenī šādi esot piespiedu darbam iegūts desmitiem afrikāņu.