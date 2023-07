Spānijā vīrieši festivālā lec pāri mazuļiem

Nav daudz rītu, kas sākas ar dzeltenā velna tērpā tērptu vīrieti, kurš drūmu bungu ritmu pavadījumā biedē bēgošus pusaudžus. Taču katru gadu jūnija vidū Kastrillo de Mursija nebūt nav parastā vieta. Mazais ciemats, kas atrodas Kantabrijas kalnu pakājē Spānijas ziemeļos, atdzīvojas ar vienu no dīvainākajiem festivāliem pasaulē: El Colacho ("Velns").

Šķiet, neviens precīzi nezina, kad vietējie iedzīvotāji sāka El Colacho - tradicionālo ceremoniju, kas ietver ne tikai iepriekšminēto skriešanu un pātagu vicināšanu, bet arī, kas ir slavenākais, daļu, kurā "velniņi" lec pāri maziem zīdaiņiem, kas izlikti uz matračiem ielās. Uz akmens ēkas zem ciemata baznīcas lepni redzams 1621. gada datums, taču tas bija tikai gads, kad pāvests Gregors XV deva pretrunīgi vērtētā rituāla svētību; iespējams, ka iedzīvotāji to darīja jau kādu laiku. Divu gadu Covid-19 pārtraukuma dēļ šogad notika 400. oficiālā ceremonija.

Pulksten 7, no mūra ēkas, kas pazīstama kā cofradía del santísimo sacramento jeb Minervas Vissvētākā Sakramenta brālība, iznāk nopietnu vīriešu grupa, tērpušies melnās cepurēs un mēteļos. Viens vīrietis valkā cepuri un ap kaklu nēsā asinīm aptraipītu bungu, kas ir gandrīz tikpat liela kā viņš pats. Cits vīrietis, apmēram 70 gadu vecumā, ģērbies dzeltenā un sarkanā velna tērpā, uz sejas velk masku un galvā velk kapuci. Jaunieši ir sapulcējušies pie sastāva kā bērni pie Pied Piper un priecīgi gaida, kad sāksies skrējiens pa ielām. Pēc bundzinieka un colacho kastanešu sauciena un atbildes skaņas vīri melnajā tērpušies sāk plosīties pa ciematu. To darot, jaunieši ņirgājas ar kolačo, un viņš dzenas viņiem pakaļ, sitot tos, kurus var noķert, ar savu zirgu astriem apmatoto pātagu. Kad viņa maska noslīd, bērni palīdz viņam to uzvilkt atpakaļ.

Neilgi pēc plkst. 17.00 durvju ieejas rotā balti palagi, ziedi un Jaunavas Marijas statujas, gatavojoties galvenajam notikumam. Vecāki novieto savus zīdaiņus, no kuriem daži raud, uz matračiem, kas izvietoti aptuveni 200 metru attālumā viens no otra. Doma ir tāda, ka, lecot pāri mazuļiem, colachos pasargā tos no grēka un slimībām. Daži svētku svinētāji tam tic burtiski; citiem tā ir tikai tradīcija.