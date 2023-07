Drošības dienestu darbinieku uz kādas no VIļņas ēku jumtiem NATO samita laikā. (Foto: EPA/Scanpix)

Krievijas hakeri guvuši piekļuvi NATO samita nepubliskajai informācijai

Saziņas platformā "Telegram" izplatīts paziņojums, ka hakeri ar segvārdu "From Russia with Love" ("Ar mīlestību no Krievijas" - red.) ieguvuši piekļuvi NATO samita organizatoru nepubliskajai informācijai par pasākuma drošību, noskaidrojuši atbildīgo personu vārdus, delegāciju pārvietošanās maršrutus un izmantotās drošības sistēmas.