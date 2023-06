ANO apsūdz Krieviju 136 Ukrainas bērnu nogalināšanā

ANO ģenerālsekretārs Antoniu Gutērrešs paziņoja, ka ir "sašutis" par šīm slepkavībām.

ANO iekļāva Krievijas armiju to organizāciju sarakstā, kas izdara nopietnus likumpārkāpumus pret bērniem bruņotos konfliktos.

Saskaņā ar ANO sarakstu pagājušajā gadā Ukrainā nogalināti 477 bērni, no kuriem 136 nogalinājuši Krievijas spēki un to sabiedrotie, bet Ukrainas bruņotie spēki nogalinājuši 80 bērnus. 261 bērna nāvē nevarēja droši vainot nevienu no abām karojošajām pusēm.

Ziņojumā teikts, ka bērni lielākoties nogalināti gaisa triecienos. Krievijas spēki veic šādus uzbrukumus Ukrainas pilsētām un ciemiem.

ANO uzsvēra, ka ir liels skaits nereģistrētu bērnu nāves gadījumu, jo pastāv stingras vadlīnijas šādu gadījumu pārbaudīšanai.

"Es esmu sevišķi šokēts par lielo uzbrukumu skaitu skolām, slimnīcām un aizsargātam personālam, kā arī par lielo nogalināto un sakropļoto bērnu skaitu, kurā tiek vainoti Krievijas spēki un ar tiem saistīti bruņoti grupējumi," sacīja Gutērrešs. Viņš arī pauda bažas par Ukrainas psēku darbībām.

ANO dokumentēja 92 gadījumus, kuros bērni pērn tikuši izmantoti par dzīvo vairogu. Saskaņā ar šo ziņojumu par visiem gadījumiem, izņemot vienu, bija atbildīgi Krievijas spēki.

ANO ziņojumā bija pieminēts arī 751 uzbrukums skolām un slimnīcām, no kuriem 480 īstenojuši Krievijas spēki un to sabiedrotie, 212 tika piedēvēti Ukrainas bruņotajiem spēkiem, bet pārējo uzbrukumu vaininieki nebija droši nosakāmi.