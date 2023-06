Vairāk nekā 550 bērnu tēvs turpina vazāt Nīderlandes tiesu aiz deguna

Šā gada aprīlī Hāgas tiesa šim vīrietim aizliedza arī sazināties ar iespējamiem viņa bērnu vecākiem un turpmāk piedāvāt ziedot savu spermu, kā arī aizliegts reklamēt savus donora pakalpojumus un sadarboties ar organizācijām, kuras meklē potenciālos vecākus. Viņam uzdots iesniegt visu to klīniku sarakstu, ar kurām viņš sadarbojies, un likt iznīcināt savu nodoto spermu. Kā izņēmums tika norādīti biomateriāli, kas rezervēti tiem vecākiem, kuriem jau ir bērni no Meijera spermas.

Par katru turpmāk neatļauto spermas nodošanu viņam piedraudēja ar naudas sodu līdz 100 tūkstošiem eiro.

Tiesas materiālos minēts, ka apmēram 375 Meijera bērni dzīvo Nīderlandē, 80 — Vācijā, 35 — Beļģijā, 4 — Argentīnā un 2 — Austrālijā. Tomēr organizācijas “Donorkind Foundation”, kas ir viena no prasītājām tiesā, jurists izteicies, ka visus Meijera bērnus nav izdevies atrast un to skaits jau varētu būt sasniedzis tūkstoti.

Taču tiesas aizliegums, varas iestāžu un plašsaziņas līdzekļu pastiprinātā uzmanība un māšu neapmierinātība netraucē Meijeram turpināt “palīdzēt” sievietēm. Uz jautājumu, kādēļ nolēma kļūt par tēvu tik milzīgam bērnu skaitam, Meijers atbildēja, ka gribēja “izdarīt savā dzīvē kaut ko nozīmīgu”.

Turklāt Meijers vēlas izveidot arī savu kuplu ģimeni. “Es vēlos izveidot ģimeni, mans sapnis ir pieci bērni,” viņš sacīja.

Nīderlandes prese pavasarī vēstīja, ka pret Meijeru tiesā iesniedza prasību māte vienam no viņa bērniem, kā arī bērnu, kuri radušies no donora spermas, tiesību aizsardzības fonds. Šis vīrietis spermu sācis nodot jau 2007. gadā, un kļuvis par tēvu vairākos simtos mērāmam bērnu skaitam. Tiesa konstatēja, ka vīrietis apzināti dezinformēja potenciālos vecākus par bērnu skaitu, kas radušies no viņa spermas. “Visi šie vecāki ir saskārušies ar faktu, ka viņu bērni ietilpst milzīgā radniecīgā tīmeklī ar simtiem pusbrāļu un pusmāsu, kurus viņi nebija izvēlējušies,” paziņoja tiesa.

Jau 2017. gadā Meijeram tika aizliegts ziedot spermu Nīderlandes klīnikās, kad tika atklāts, ka viņš jau ir vairāk nekā 100 bērnu tēvs. Taču viņš turpināja ziedot spermu ārzemēs, kā arī izmantojot reklāmu internetā.

Nīderlandē no viena donora spermas nedrīkst piedzimt vairāk nekā 25 bērni 12 ģimenēs. Donori aicināti ierobežot savu pakalpojumu piedāvāšanas biežumu, lai samazinātu iespēju, ka nākotnē donoru bērni, nezinot par savu tuvo radniecību, izveido pārus un rada bērnus.

Nīderlande jau saskārusies ar līdzīgiem skandāliem. 2019. gadā tika apstiprināts, ka auglības klīnikas ārsts izmantoja savu spermu, lai apaugļotu pacientes, kļūstot par 49 bērnu tēvu. Šis ārsts Jans Karbāts, kurš nomira 2017. gadā 89 gadu vecumā, bija strādājis klīnikā pie Roterdamas.