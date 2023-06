Amerikāņus pārsteidz virsskaņas ātrumā lidojošu iznīcinātāju troksnis — cēlonis dramatisks, sekas traģiskas

Iznīcinātāju piloti, kuri panāca "Cessna Citation" lidmašīnu, pamanīja, ka pilots ir zaudējis samaņu.

Lidmašīna, kurā atradās četri cilvēki, lidoja no Tenesī štata uz Longailendas salu Ņujorkā, taču negaidīti pirms salas sasniegšanas strauji mainīja kursu un lidoja atpakaļ, pa ceļam ielidojot aizliegtajā zonā virs Vašingtonas, tādējādi liekot pacelt gaisā iznīcinātājus. Lidojuma pēdējo divu stundu laikā pilots neatbildēja uz gaisa kontroles izsaukumiem, līdz lidmašīnā beidzās degviela un tā nokrita mežā Virdžīnijas štata kalnainajā apvidū, nogalinot visus četrus cilvēkus.

Lidmašīnas īpašnieks, Floridas uzņēmējs Džons Rampels izteicās "The New York Times", ka lidaparātā bez pilota atradās viņa meita, divus gadus vecā mazmeita un viņas auklīte. Viņi atgriezās Ņujorkas štata Īsthemptonā no uzņēmēja mājām Ziemeļkarolīnā. "Tā nolaidās ar ātrumu 20 000 pēdas (apmēram 6100 metru) minūtē un šādā ātrumā katastrofā neviens nevarēja izdzīvot," sacīja Rampels, kurš pats ir pilots.

Pagaidām nav zināms, kas izraisīja pilota rīcībspējas zudumu. Militārpersona, kura vēlējās palikt anonīma, izteicās, ka lidmašīna netika notriekta un iznīcinātāji nebija katastrofas cēlonis.

Pensionētais pilotu instruktors Ričards Levijs izteicās BBC, ka lidmašīnas kabīnē, iespējams, pakāpeniski pazeminājās spiediens. Šādā gadījumā pilots un pasažieri varēja savlaikus nepamanīt hipoksijas pazīmes.