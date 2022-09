VIDEO: “Dievs apžēlo!” okupanti nofilmē, kā viņus uz pontonu tilta sadragā ukraiņu šāviņi

Internetā izliktajos video noskatāms, kā kāds okupantu armijas karavīrs filmē Dņepras šķērsošanu pa pontonu tiltu, fonā komentējot notiekošo.

“Šķērsojam Dņepru. Šīs upes, s*ka, pašu šaurāko daļu,” sākumā apliecina video autors.

Spriežot pēc viņa teiktā, šis manevrs notiek Ukrainas dienvidos, kaut kur nepārāk tālu no Hersonas.

“Šodien jau bombardēja šo vietu. Cerams, nekas neatlidos pa mums...” - lamājoties turpina stāstīt okupants.

12 Foto Tēvs blakus dēlam, kura dzīvību izdzēsa krievu raķete Harkivā +8 Skatīties vairāk

Klusumu pārtrauc sprādzieni un sāpju kliedzieni

Pavisam drīz no video autora dzirdama neapmierinātība saistībā ar lēnu kustību. “Dievs – apžēlo un glāb mūs, šķērsojot šo “pontončiku” [pontonu tiltu],” piebilst karavīrs.

Turpmāk jau ir dzirdami vien asi trokšņi, ko rada Ukrainas spēku triecieni, dzirdamas krievu karavīru gaudas un vaimanas, ko bieži vien pavada lamuvārdi.

Neskatoties uz to, ka videoklipā ir redzami guļoši, asiņojoši krievu karavīri, video filmētājs turpina iesākto, te tēmējot ar kameru uz biedriem, te pavēršot pret sevi un atrādot savas sejas grimases.

Spriežot pēc visa, uz satriektā pontonu tilta daļa mazāk skarto okupantu steidz aprūpēt tos, kuri ir ievainoti. Viss, kas turpmāk ir dzirdams iekš video, ir karavīru gārdzieni.

Video ir plaši izplatījies internetā, un tā autors, kurš paspējis nofilmēt arī sevi, Ukrainu atbalstošajos “Telegram” kanālos jau ir kļuvis par dažādu “interneta memju” varoni.

21 Foto Krievijas uz Ukrainu raidīto šāviņu atliekas Nacionālajā vēstures muzejā +17 Skatīties vairāk

Okupanti ar grūtībām manevrē sagrābtajās zemēs

Kā zināms, Ukrainas bruņotie spēki, vēl pirms pretuzbrukuma sākuma, valsts dienvidu daļā vērsa triecienus pret tiltiem, munīcijas noliktavām un citu militāri svarīgu infrastruktūru.

Krievijas vienībām, kas dislocētas šajā valsts daļā, tas ir būtiski apgrūtinājis loģistiku un iespēju aizstāvēties.

Satriektie tilti tiek aizvietoti ar pontonu tiltiem un baržām, kas ir acīmredzami un viegli mērķi Ukrainas aizstāvjiem.

Jau kopš kara sākuma Krievijas bruņotie spēki ir demonstrējuši acīmredzamu neprasmi šķērsot ūdenstilpnes. Līdzīgi gadījumi, kad lieli zaudējumi ciesti, šķērsojot upi, bijuši jau iepriekš.

Lai arī informācija no frontes par Ukrainas pretuzbrukumu gan dienvidos, gan austrumos šobrīd ir skopa, šo to par notiekošo var uzzināt no Krievijas propagandas kanāliem internetā.

Zīmīgi, ka arī tajos ierastā dezinformācija par “specoperācijas veiksmīgo norisi” ir pieklususi un arvien biežāk jūtamas Kremļa atbalstītāju dusmas par Krievijas bruņoto spēku vadības nekompetenci.

Spriežot gan pēc Ukrainas puses oficiālās informācijas, gan pēc Kremļa kanālos sastopamās informācijas, okupantiem šobrīd klājas gana slikti kā austrumos, tā dienvidos.