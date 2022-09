Īlons Masks. (Foto: AP/Scanpix)

"Twitter" advokāts atklāj Īlona Maska saraksti: uzņēmējs soctīkla iegādi nosaucis par bezjēdzīgu, "ja mēs virzāmies uz Trešo pasaules karu"

Pasaulē Jauns.lv / LETA

Kompāniju "SpaceX" un "Tesla" dibinātājs Īlons Masks maijā ierosināja atlikt sociālā tīkla "Twitter" iegādes darījumu, skaidrojot to tā, ka Krievijas iebrukuma Ukrainā dēļ varētu sākties jauns pasaules karš. Par to kļuva zināms iepriekšējās tiesas sēdēs par Maska atteikšanos no "Twitter" iegādes.