Krievijas vadītājs Vladimirs Putins ar oligarhu Romanu Abramoviču. (Foto: ZUMAPRESS.com/Scanpix)

Kremlis zvana no Krievijas aizbraukušajiem oligarhiem un aicina atgriezties

Sankcijām pakļautie oligarhi, kuri paliek ārpus Krievijas, regulāri saņem zvanus no Kremļa ar aicinājumiem atgriezties mājās. Par to raksta "Financial Times", atsaucoties uz diviem cilvēkiem, kas saņēmuši šādus zvanus, un vēl vairākiem cilvēkiem, kas pazīstami ar situāciju.