FOTO: tā Ukrainā gatavojas 1. septembrim. Bumbu patvertni pielāgo mācībām

Kopš Krievijas iebrukuma sākuma 24. februārī apšaudītas vai bombardētas gandrīz 2300 izglītības iestādes. 286 no tām pilnībā iznīcinātas, informē Ukrainas Izglītības un zinātnes ministrija.

Vairāk nekā 350 bērni kopš kara sākuma ir gājuši bojā, bet vismaz 586 ievainoti, liecina ANO dati. Tomēr patiesībā šie skaitļi varētu būt daudz lielāki, jo nav iegūti dati no Krievijas sagrābtajām teritorijām.

Varas iestādes vēlas, lai ukraiņu bērni atgriežas skolas solos daļēji arī tāpēc, lai sievietes varētu doties uz darbu. Tomēr, izvērtējot aptuveni 80% no Ukrainas 26 000 izglītības iestādēm, sākot no pirmsskolas izglītības iestādēm līdz universitātēm, Ukrainas Iekšlietu ministrija atklāja, ka tikai 41% ir bumbu patvertnes. Tāpēc šobrīd intensīvi tiek strādāts pie to izveides.

"Ja bērni nesaņems izglītību... tas kļūs par paliekošu mantojums, un atveseļošanās būs ilgāka, grūtāka un dārgāka," sacīja Pasaules Bankas Austrumeiropas valstu direktors Arups Banerdži.

Ukrainā ir lielisks interneta pārklājums, taču izglītības iestādēm, īpaši frontes līniju zonās, trūkst datoru.

Bijusī Ukrainas finanšu ministre Natālija Jaresko sacīja, ka izglītības atjaunošana mudinās atgriezties miljoniem sieviešu un bērnu, kas kara dēļ no valsts izbrauca. "Tas ir nākotnes darbaspēks - patiesībā tā ir nācijas nākotne," viņa teica.

Liels izaicinājums būs arī bērnu dziedēšana no kara radītajām psiholoģiskajām traumām.

Ukrainas izglītības ombuds Serhijs Horbačovs pauž, ka šis akadēmiskais gads Ukrainā būs ļoti grūts. "Tas sāksies neparedzamos un ļoti sarežģītos apstākļos, kad Ukrainā faktiski nav drošu vietu, jo Krievijas raķetes var trāpīt jebkur," viņš norāda.

