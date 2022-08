Abi jaunieši, kā iepriekš vēstījām, no Spānijas mēroja ceļu uz Āfriku, kur viņiem bija ieplānots maršruts, kas izbraucams ar motociklu.

Gan saspringtu, gan priecīgu brīžu ceļojumā neesot trūcis, taču patiesa nelaime piemeklējusi Āfrikas centrālajā daļā – Gabonas pilsētā Kango.

Sieviete esot izskrējusi priekšā motociklam

Ceļš pa kuru pāris braucis liktenīgajā dienā, vietām bija salabots, bet vietām – ar automašīnu neizbraucams, bet ar motociklu kaut kā mērojams.

“Šī sieviete skrēja no kreisās puses uz ceļa vidu, lai izvairītos no pretī braucošas automašīnas. Viņa to izdarīja, apstājās un lēnām sāka virzīties uz labo ceļa pusi. Mēs to redzējām, skaļi taurējām, kliedzām un rāvām uz labo pusi, tādēļ, ka automašīnas turpināja braukt pretī pa otro – ceļa pretējo pusi. Ja mēs rautu stūri uz to pusi, mēs sadurtos ar pretī braucošu auto un tas pavisam noteikti beigtos letāli,” atstāstīja Māra.

“Mums taurējot un kliedzot, sieviete sāka skriet, pat neskatoties uz mūsu pusi. Trieciens bija ļoti spēcīgs, braucām ar ātrumu aptuveni 40 km/h. Motocikls ielidoja grāvī, sieviete palika ceļa vidū ar salauztu kāju. Aculiecinieki novilka sievieti ceļa malā. Daniels iedeva savu jaku, ko palikt viņai zem galvas. Jaka pēcāk bija asinīs, kājai bija vaļējs lūzums... aina bija drausmīga, redzu to visu, aizverot acis,” atceras meitene.

Sieviete pēcāk slimnīcā nomirusi. Tur esot arī pateikts, ka viņa bijusi alkohola reibumā. Pēc notikušā abi nogādāti policijas iecirknī, kur nācies gulēt uz grīdas un iztikt bez ēdiena. Palīdzīgu roku snieguši vien daži vietējie motociklisti.

Policijas darbinieki esot atņēmuši pases, naudas makus, mobilos telefonus un motociklu.

Papildu grūtības radījusi valodas barjera, jo vienīgā svešvaloda, kādā runājuši vietējie, bijusi franču valoda.

ĀM ceļojuma sākumā jauniešus brīdināja

Pāris pēc notikušā kontaktējās arī ar Latvijas Ārlietu ministriju (ĀM), kur esot pateikts, ka vienīgā palīdzība, kuru iespējams sniegt, esot biļetes avioreisam uz mājām.

ĀM pēcāk Jauns.lv apstiprināja, ka ir informēta par konkrēto situāciju ar Latvijas pilsoņiem Āfrikā.

Ministrijā arī uzsvēra, ka jau ceļojuma sākumā jaunieši tikuši informēti par ierobežoto iespēju sniegt konsulāro palīdzību Āfrikas kontinentā, jo Latvijas vēstniecība tur ir tikai Ēģiptē.

Atliek paļauties uz ES dalībvalsts Spānijas iesaisti

“Tāpēc, ņemot vērā radušos ārkārtas situāciju, Latvijas ĀM ir lūgusi citu Eiropas Savienības dalībvalstu iesaisti konsulārās palīdzības nodrošināšanā Gabonā aizturētajiem Latvijas pilsoņiem,” atbildē vēl pauda ĀM preses sekretāre Diāna Eglīte.

Saprotams, ka runa ir par Spāniju, kur šobrīd rezidē Māra un Daniels.

Viņa piebilda, ka Latvijas ĀM cieši sadarbojas ar citu Eiropas Savienības dalībvalstu pārstāvniecībām Gabonā, un, ka saskaņā ar ĀM rīcībā esošo informāciju, pēc ES dalībvalsts Gabonā ieteikuma Latvijas pilsoņi savai aizstāvībai esot nolīguši advokātu.

Iepriekš intervijā ar Māru gan izskanēja, ka arī Spānijas puse jauniešiem minējusi par ierobežotām iespējām palīdzēt, jo viņi neesot Spānijas pilsoņi – vien rezidenti.

ĀM arī dalījās ar Skaidrojošu informāciju par to, kā ministrija var un kā nevar palīdzēt Latvijas pilsoņiem specifiskās situācijās:

Foto: Latvijas Ārlietu ministrija

Foto: Latvijas Ārlietu ministrija

Tikmēr Gabonā iestrēgušajiem Mārai un Danielam šobrīd aizrit divas nedēļas, pēc kurām tiks izlemts liktenīgajā brīdī motociklu vadījušā Daniela liktenis.

Vairāk par latviešu jauniešu piedzīvoto Gabonā iespējams lasīt šeit.