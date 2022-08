Krievu propagandisti rosina Baltijas valstis pasludināt par neonacistiskām

Krievijas propagandisti savos stāstījumos aizvien biežāk uzsver, ka visa Eiropa ir kļuvusi nacistiska un vēlas iznīcināt Krieviju. Tāpat līdztekus Ukrainas prezidentam Volodimiram Zelenskim Kremļa polittehnologi atklāti dēvē ASV prezidentu Džo Baidenu un Vācijas kancleru Olafu Šolcu par kara noziedzniekiem. Krievijas retorikā vērojamas zināmas šizofrēniskas iezīmes - no vienas puses, tiek pausta klaja agresija ar draudiem nolikt pie vietas NATO un Rietumus, no otras, Krievijas iztēlošana par mocekli, pret kuru vērsta nacistiska Rietumu sazvērestība. Dažāda kalibra politologi un publicisti pat aizrunājas tik tālu, ka salīdzina krievus ar ebrejiem, proti, arī krievi esot kļuvuši par izstumtajiem (izgoji), un tāpat kā pagājušā gadsimta trīsdesmito gadu vidū sākās ebreju vainošana visās tā laika likstās, tā pašlaik visās nelaimēs tiekot vainoti slāvi. Propagandistu vēstījums ir nepārprotams: Eiropa ir iekrāsojusies brūnos toņos un pret atdzimstošo nacismu pretstāvēt var tikai Krievija.

Viens no agresīvākajiem politologiem propagandistiem Sergejs Mihejevs, kuru 2014.gadā Eiropas Savienība pasludināja par persona non grata, raidījumā "Vakars ar Vladimiru Solovjovu" pauda, ka Krievijas sadursmei ar NATO un Rietumiem esot metafizisks raksturs, proti, Krievija esot nostājusies cilvēcības un visa labā pusē, kamēr Rietumi iemiesojot visu sātanisko un vedot cilvēci pretī iznīcībai.

Krievijas kā civilizācijas glābējas un mesijas loma klātesoša ir visās diskusijās, tāpat kā neiztrūkstoša ir pāri plūstoša agresija. Tā, piemēram, raidījumā "60 minūtes" tika parādīts kadrs no kādas Vācijas pilsētas, kur kāds vīrietis apčurā pieminekli padomju "atbrīvotājiem". Raidījuma vadītāja Olga Skabejeva pauda, ka šajā gadījumā Krievijai ir jārīkojas tāpat kā Izraēlas nacistu medniekiem, proti, šis vīrietis jāatrod un jāsoda ar nāvi, lietojot krievu vārdu - karatj. Šajā kontekstā slavenais ASV vēsturnieks Timotijs Snaiders, kas specializējies Austrumeiropas jautājumos, ir norādījis, ka pašreizējā Krievija, bez šaubām, ir fašistiska valsts, turklāt ar šizofašisma pazīmēm. Proti, tā ir sava fašistiskā diskursa piedēvēšana pārējai pasaulei.

Uzbrukumi Baltijai un īpaši Latvijai Krievijas propagandas raidījumos aizsākās ar Krievijas telekanāla "Doždj", kurš savu darbību pārcēlis uz Rīgu, interviju ar Zelenska biroja vadītāja padomnieku Serhiju Ļeščenko, kurš atzina, ka izjūt gandarījumu, raugoties uz nogalinātiem krievu karavīriem. Krievijas militārais eksperts Igors Korotčenko nekavējoties pauda, ka nav pārsteigums, ka intervija notiek Rīgā, jo Latvija ir nacistiska valsts, kuru Korotčenko nodēvēja par "Eiropas brūno skunksu". Savukārt raidījuma "60 minūtes" vadītājs Jevgeņijs Popovs piebilda, ka "Doždj" žurnāliste, pat gribēdama, nebūtu varējusi iebilst Ļeščenko teiktajam, jo tad viņu tūdaļ izraidītu no Latvijas.

Teju viss 11.augusta raidījums "Vakars ar Vladimiru Solovjovu" bija veltīts Latvijas nomelnošanai saistībā ar Saeimas lēmumu atzīt Krieviju par terorismu atbalstošu valsti. Solovjovs pauda, ka Krievijai steidzami jāpasludina visas Baltijas valstis par neonacistiskām. Krievijas propagandisti uzskata, ka Krievijai steidzami jāizstrādā likumprojekts par neonacistiskām valstīm un to, kādas sankcijas pret tām vēršamas, kā arī jānosaka, ka visas valstis, kuras sadarbojas ar Lietuvu, Latviju un Igauniju, būs pakļautas Krievijas sankcijām.

Gan Solovjovs, gan Mihejevs, gan citi politologi savā naida runā pret Latviju un Baltiju pauda, ka mūsu valstīm nedrīkst piegādāt ne pilienu Krievijas gāzes, kā arī jānosaka pilnīga ekonomiskā blokāde. Izskanēja aicinājumi Krievijas iedzīvotājiem nepirkt Baltijas produktus un preces, jo tā esot nacistisku režīmu finansēšana. Tāpat izskanēja vēstījumi, ka Baltijas "demarši" saistībā ar vīzu neizsniegšanu Krievijas pilsoņiem nedrīkst palikt nesodīti un bez atbildes, turklāt tai esot jābūt ātrai un nežēlīgai.

Turpinot savus vārdu plūdus, Solovjovs saistībā ar mūsu ārlietu ministra Edgara Rinkēviča tvītu par vīzu neizsniegšanu nodēvēja viņu par fašistu un neizmantoja izdevību nepieminēt viņa seksuālo orientāciju. Tāpat tika uzsvērts, ka Latvijā visus lēmumus pieņemot mežabrāļu pēcteči, kas a priori nozīmē, ka tie ir nacistiski. Savukārt Mihejevs nekautrējās pat paust, ka visas neonacistiskās valstis, arī Baltija, esot pakļautas potenciālai denacifikācijai, kuru, protams, veiks Krievija.

Krievus smagi ir aizķēris Igaunijas premjeres Kajas Kallasas teiktais, ka Eiropas apmeklējums nav cilvēktiesības, bet gan privilēģija. Kallasa tūdaļ tika apvainota fašistisku uzskatu paušanā, tika atgādināts, ka viņas ģimene ir nākusi no pirmskara fašistiskās Igaunijas establišmenta. Solovjovs arī izkliedza, ka, ja Krievija gribēs, tā aizies uz Eiropu bez vīzām, kā tas jau ne reizi vien ir noticis vēsturē.

Līdz ar to Krievijas propaganda atklāti aizstāv savu agresora dabu, to pamatojot ar "atbrīvošanas" un denacifikācijas argumentiem. Propagandisti apgalvo, ka potenciāla vīzu neizsniegšana Krievijas pilsoņiem būtu vēl viens pierādījums tam, ka Rietumos atdzimst nacisms un viena tauta tiek diskriminēta pēc etniskās pazīmes.

Tāpat atkal un atkal tiek falsificēta vēsture, norādot, ka tieši Padomju Savienība esot uzdāvinājusi Baltijas valstīm neatkarību, par ko tās esot aizmirsušas. Spilgta vēstures faktu sagrozīšana izskanēja raidījumā "Vakars ar Vladimiru Solovjovu", kur tika apgalvots, ka Krievija, sastopoties ar atdzimstošo nacismu Baltijā, maksā par savu labsirdību un žēlsirdību, kas bijusi kļūdaina. Proti, tiek klaji melots, ka pēckara gados Krievija esot saudzējusi latviešu leģionāru dzīvības un tā rezultātā tagad viņi maršē pa Rīgas ielām, slavējot SS leģionu, bet viņu pēcteči pieņem nacistiskus lēmumus attiecībā uz Krieviju. Līdz ar to pašlaik ne pret vienu savu pretinieku Krievija nedrīkstot izrādīt žēlsirdību, turklāt karā Ukrainā esot jāpanāk ne tikai Ukrainas, bet visas NATO pilnīga kapitulācija un sakāve.

Par Krievijas imperiālistiskajiem mērķiem un to, ka panākumi Ukrainā nozīmētu lielas problēmas arī citām valstīm, liecina Krievijas domes deputāta Mihaila Deļagina teiktais, ka Krievija esot nepiedodami aizmirsusi savu tautiešu sūro likteni Piedņestrā (Moldova) un tai steidzami būtu jārīkojas. Tāpat diezgan histēriskos toņos tiek runāts par Vidusāzijas valstu militāro sadarbību ar ASV, norādot, ka Krievija to nedrīkst pieļaut, jo šīs valstis ir tās ietekmes sfērā.

Piemin gan Staķi, gan Hermani

Krievijas ziņu raidījumos "Vesti", tāpat kā Dmitrija Kiseļova nedēļas notikumu apskatā, tika rādīti fragmenti no "Doždj" intervijas ar Rīgas mēru Mārtiņu Staķi, kur viņš runā par kritērijiem, kādiem jāatbilst Krievijas pilsoņiem, lai ar viņiem Latvija varētu sadarboties. Propagandisti nekavējoties to nodēvēja par cilvēku filtrāciju un segregāciju, kas neesot pieļaujama. Tāpat viņi pārmeta Staķim, Rīgas domei un Latvijai kopumā pieņemto lēmumu nojaukt pieminekli Uzvaras parkā.

Kiseļovs savā nedēļas svarīgāko notikumu apskatā iekļāva arī Jaunā Rīgas teātra vadītāja, režisora Alvja Hermaņa "Facebook" rakstīto, ka "Doždj" intervija bijusi nekorekta un diezin vai šādam kanālam ir vieta Latvijā. Savukārt "Vesti" savās ziņās iekļāva sižetu no Jūrmalas ar vēstījumu, cik kūrortpilsētai grūti klājas bez Krievijas tūristiem, tāpat tika minēta augstā inflācija un gaidāmā grūtā ziema.

Krievijai nepamanīta nepaslīdēja arī ASV Aizsardzības sekretāra Loida Ostina vizīte Latvijā. Tiesa, par to gan tika runāts ironiskos toņos, norādot, ka pasaules kārtību nosaka lielvaras, bet ar ASV nevēlas sadarboties neviena no tām, tādēļ tai neesot citas izejas, kā ap sevi pulcināt mazas valstiņas. Savukārt par Saeimas lēmumu atzīt Krieviju par terorismu atbalstošu valsti tika teikts, ka ir tikai likumsakarīgi, ka šāds lēmums pieņemts dienu pēc Ostina vizītes. Tas esot apliecinājums, ka ASV Krievijai esot uzrīdījusi savus "Baltijas šuneļus".

Rietumus vaino vēlmē izraisīt kodolkaru

Propagandistu vēstījumos, kur visi Rietumi tiek apvainoti nacismā un sazvērestībā pret Krieviju, labi iekļaujas naratīvs par Krievijas okupēto Zaporižjas atomelektrostaciju (AES). Proti, tiek vēstīts, ka ukraiņi, protams, ar ASV svētību un pēc to uzstādījuma, vēlas iekļūt AES, lai izgatavotu "netīro bumbu". Krievijas propagandisti apgalvo, ka ukraiņi vēloties izraisīt kodolkatastrofu.

Tikmēr EDSO ir izplatījusi paziņojumu, kurā Krievija aicināta nekavējoties izvest savus bruņotos spēkus un citu neautorizēto personālu no Zaporižjas AES. Tāpat Rietumos nevienam nav šaubu, ka Zaporižjas AES apšauda Krievija, nevis ukraiņu spēki, kā to cenšas iegalvot agresorvalsts propagandisti. Krievija tomēr turpina uzstāt, ka, pārņemot AES, tā pasargājot Ukrainu un Eiropu no kodolkatastrofas.

Propagandisti arī nenogurstoši apgalvo, ka ASV izskata kodoltrieciena iespējamību. Tajā pašā laikā viņi atzīst: ja būšot apdraudēta Krievijas kā valsts pastāvēšana, tā noteikti izmantos kodolieročus. Propagandistu ieskatā galvenā atšķirība esot tā, ka Krievija kodolieročus izmantos tikai eksistenciālu draudu gadījumā, kamēr Rietumi to esot gatavi darīt, lai iznīcinātu pretinieku. Uz Krievijas propagandistu un politiķu regulāri izteikto kodolieroču izmantošanas draudu fona tas izskatās ciniski un pat traģikomiski, jo nedz ASV, nedz NATO nevienā brīdī nav runājusi par kodolieroču izmantošanu, tāpat nekad nav izteikti pat mājieni par kādiem militāriem draudiem Krievijas valstij tās teritorijā.