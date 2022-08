Bankas laupītājs Romā pats izrok sev bedri, kurā iekrīt

Kāds vīrietis un četri viņa sabiedrotie vēlējušies Itālijas galvaspilsētā aplaupīt banku un šim nolūkam izrakuši pazemes tuneli, kurām viens no noziedzniekiem nelaimīgi iesprūdis, vēsta CNN.

Pēc tuneļa iebrukšanas glābējiem vajadzēja astoņas stundas, lai atbrīvotu vīrieti, kurš iekritis lamatās aptuveni sešus metrus zem zemes. Neveiksmīgā bankas laupīšana notikusi Aurelio apkārtnē netālu no Vatikāna. Interesanti, ka glābējus izsaucis viens no neveiksmīgā noziedzīgā grupējuma pārstāvjiem, kuram kopā ar trim sabiedrotajiem izdevās izkļūt no iebrukušā tuneļa.

Iebrukuma vietā bija dzirdami palīgā saucieni. Glābējiem nācās blakus rakt savu paralēlu bedri, lai pietuvotos pazemē iekritušajam noziedzniekam, kurš izmisīgi kliedzis pēc palīdzības.

Glābēji cenšas palīdzēt neveiksmīgajiem laupītājiem. (Foto: AFP/Scanpix)

Neveiksmīgais laupītājs tika labi aprūpēts glābšanas operācijas laikā. Viņa tiek nogādāta pārtika un skābeklis, kamēr bija jāgaida, lai atkal ieraudzītu dienasgaismu. Beigu galā laimīgais neveiksminieks virszemē tika sagaidīts ar pamatīgiem aplausiem, jo notiekošajam bija uzradies pamatīgs pūlis skatītāju.

Kā vēsta Itālijas policija, vīrietis tika nogādāts slimnīcā ar nopietnām traumām, tomēr viņa dzīvībai briesmas nedraudot.

Glābēji cenšas palīdzēt neveiksmīgajiem laupītājiem. (Foto: AP/Scanpix)

Divi Neapoles iedzīvotāji pēc notikušā tika apcietināti par pretošanos drošības iestāžu darbiniekiem, bet divi Romas iedzīvotāji – par radītajiem zaudējumiem sabiedriskajam īpašumam. Policijas darbinieki meklē pierādījumus, lai apliecinātu teoriju, ka vīriešu kvintetam bijis nodoms bankas aplaupīšana.

Visi aizturētie vīrieši iepriekš bijuši saistīti ar noziedzīgiem grupējumiem, turklāt cietušais izcietis sodu ieslodzījumā par dažādām zādzībām.

Policijas izteiktā versija liecina, ka vīrieši rakuši tuneli zem slēgta veikala, lai iekļūtu tuvējās bankas naudas glabātuvē. Tunelis esot rakts ilgstoši un pa mazumam katru dienu. Laupīšana esot bijusi plānota Ferragosto svētku laikā, kas notiks 15. augustā. Šo itāļu svinību laikā galvaspilsētai būtu jābūt pustukšai un bankām slēgtām, kur zagļu grupējums bija saskatījis savu iespēju.