Zelenskis: Karš sākās Krimā un tam tur jābeidzas

Viņš uzsvēra, ka bez Krimas pussalas atbrīvošanas nebūs stabila un ilgstoša miera ne Melnajā jūrā, ne Vidusjūras piekrastē.

Prezidents atzīmēja, ka šobrīd daudz uzmanības ir pievērsts Krimai un ka tas ir pareizi.

"Mēs nekad no tās neatteiksimies. Mēs nekad neaizmirsīsim, ka tieši ar Krimas okupāciju sākās Krievijas karš pret Ukrainu. Krievija pārvērta mūsu pussalu, kas bija un būs viena no labākajām vietām Eiropā, par vienu no bīstamākajām vietām Eiropā," uzsvēra Ukrainas prezidents.

Viņš piebilda, ka Krievija atnesusi uz Krimu plašas represijas, ekoloģiskas problēmas, ekonomikas strupceļu un karu, un ka nav zināms, cik cilvēku ir nogalināti tāpēc, ka Krima izmantota Krievijas teroram.

"Krievijas okupantu klātbūtne Krimā ir drauds visai Eiropai un globālajai stabilitātei. Melnās jūras reģions nevar būt drošs, kamēr Krima ir okupēta. Nebūs stabila un ilgstoša miera arī daudzās valstīs Vidusjūras piekrastē, kamēr Krievijai ir iespēja izmantot mūsu pussalu kā savu karabāzi," sacīja Zelenskis.

Viņš uzsvēra, ka "šis Krievijas karš pret Ukrainu un pret visu brīvo Eiropu sākās no Krimas, un tam jābeidzas ar Krimu - tās atbrīvošanu".

Prezidents atzina, ka pašlaik nav runa par konkrētiem termiņiem pussalas atbrīvošanai, bet darbs šajā virzienā turpinās tā sauktās Krimas platformas ietvaros.

Jau ziņots, ka Krievijas okupētajā Krimas pussalā blakus kūrortpilsētai Saki esošajā krievu kara aviācijas bāzē otrdien atskanēja sprādzieni un sākās ugunsgrēks. Sprādzienos gājis bojā viens cilvēks, bet deviņi - ievainoti.

Šo Novofedorivkas kara lidlauku krievi izmanto Ukrainas Zaporižjas, Mikolajivas un Hersonas apgabala bombardēšanai.

Krievijas Aizsardzības ministrija izskaidroja sprādzienus ar "munīcijas detonāciju", tomēr Ukrainas augsta ranga ierēdnis paziņoja ASV laikrakstam "The New York Times", ka Ukrainas Bruņotie spēki devuši triecienu šim lidlaukam, izmantojot Ukrainā ražotus ieročus.