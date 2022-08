Zelenskis: kopš kara sākuma no okupantiem atbrīvotas jau 1060 Ukrainas apdzīvotās vietas

Zelenskis šo uzsvēris vakara video ziņojumā, akcentējot arī turpmākos Ukrainas plānus. "Viena no svarīgākajām jomām augustā un septembrī ir mūsu ātrās atveseļošanas plāna īstenošana. Jāpanāk, lai no ienaidnieka atbrīvotajās teritorijās cilvēkiem tiktu radīti apstākļi normāli dzīvot un sagatavoties rudenim un ziemai. 1060 apdzīvotās vietas jau ir atbrīvotas, un lielākajai daļai no tām nepieciešama atjaunošana un atmīnēšana," sacīja prezidents.

Viņš sestdien apsūdzēja Krieviju Zaporižjes atomelektrostacijas "izmantošanā teroram" pēc tam, kad stacijas operators paziņoja par AES nodarītiem plašiem postījumiem. Valsts aģentūra "Enerhoatom", kas ir Zaporižjes atomelektrostacijas operatore Ukrainas dienvidaustrumos, sestdien paziņoja, ka daļa no elektrostacijas konstrukcijām ir nopietni bojāta militāro triecienu rezultātā, kas lika apturēt vienu reaktoru.