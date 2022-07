Ražas novākšana Kijivas reģionā. (Foto: EPA/Scanpix)

Ukrainas labības pārkraušana Klaipēdas ostā turpinās

Lai gan Krievija un Ukraina Stambulā vienojās par labības eksportu no Ukrainas ostām, lauksaimniecības produkcija no kara plosītās valsts pa dzelzceļu arī turpmāk tiks vesta arī uz Klaipēdas ostu, jo piegādātāji vēlas nodrošināties ar alternatīviem ceļiem, paziņojis Laimons Rimkus, kurš vada vienu no lielākajām stividorkompānijām Klaipēdas ostā "Bega".