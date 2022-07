"Viņš vienkārši pazuda!" Pasažieri apgalvo, ka kapteinis visus pametis, kad Barselonā aizdegusies lidmašīna

Kā "The Sun" pastāstījuši lidmašīnas pasažieri, gaisa kuģī sācies pamatīgs haoss, kad lidmašīnas salonā sāka izplatīties deguma smaka un dūmi.

Kamēr panikas pārņemtie stjuarti skraidījuši šurpu turpu pa eju, īsti nezinādami, ko darīt, ļaudis šokā novērojuši, kā pilots izskrējis no kabīnes, atvēris sānu durvis un bez apstāšanās aizskrējis prom, neko nepaskaidrojot.

50 gadus vecais Endrjū Benions, kurš bija viens no tiem, kas lidoja uz Birmingemu, sacīja: "Tas bija pilnīgs šoks. Pēkšņi no lidmašīnas aizmugures atskanēja sprādziens un varēja sākt just dūmu smaku. Visas gaismas izslēdzās un iedegās avārijas gaismas - tas bija šausmīgi."

Tad stjuarti likuši visiem piesprādzēties, bet pēc mirkļa jau atsprādzēties.

"Viens aizgāja uz pilotu kabīni, lai pateiktu kapteinim. Tad kapteinis nekavējoties aizskrēja. Viņš vienkārši pazuda! Viņš bija pirmais no visiem, kas pameta lidmašīnu. Jūs nekad neko tādu nebūsiet redzējuši. Ja mēs visi nebūtu tik ļoti nobijušies, tā būtu pilnīga komēdija," atminas vīrietis.

Benions stāsta, ka pēc kapteiņa aizskrējusi arī pārējā apkalpe, bet pie pasažieriem palikusi tikai viena nobijusies stjuarte.

"Lidmašīnā bija palikusi viena stjuarte, un viņas sejā bija redzamas bailes.Viņa sāka kliegt, lai visi izkāpj. Mums blakus sēdošais spānis pārtulkoja un teica: "Lidmašīna deg". Mēs nevarējām noticēt, ka kapteinis mūs tā vienkārši atstāja - viņš aizbēga uz drošu vietu, kamēr mēs visi tur vienkārši sēdējām."

Vīrietis norāda, ka visi bijuši panikā. "Kad mēs izkāpām no lidmašīnas, parādījās visas ugunsdzēsēju un ātrās palīdzības mašīnas. Viņi mūs ieveda stikla telpā, un visas durvis bija aizslēgtas, tad mūs ielenca policija. Viņi rīkojās tā, it kā būtu noticis kaut kāds teroristu uzbrukums. Mēs redzējām, kā viņi dzēš lidmašīnas aizmuguri, bet visi darbinieki atteicās ar mums runāt. Viņi mūs tur atstāja uz stundu, pēc tam aizveda uz citu lidmašīnu un tur atstāja vēl 90 minūtes, kamēr lidmašīnā tika uzpildīta degviela."

Pasažieris stāsta, ka pēc tam lidmašīnā parādījies cits kapteinis un atvainojies, bet atteicies sniegt sīkāku informāciju.

"Viņš tikai teica: "Mēs atvainojamies par sagādātajām neērtībām - mēs pēc iespējas ātrāk nogādāsim jūs Birmingemā." Mēs galu galā pacēlāmies, bet atmosfēra lidmašīnā bija šokējoši slikta - netika pasniegti ne dzērieni, ne nekas cits. Un, protams, neviens negribēja vispār vairs atrasties lidmašīnā."

Vīrietis uzskata, ka situācija varēja beigties katastrofāli, ja aizdegšanās būtu notikusi jau pacelšanās laikā.

Tikmēr "Vueling Airlines" paziņojumā noliedz, ka kapteinis būtu pametis lidmašīnu, tas bijis otrais pilots, kurš parasti sniedz kapteinim atbalstu. "2022. gada 21. jūlijā reisā VY8754, kuram bija paredzēts izlidot no Barselonas uz Birmingemu plkst. 11.55, tika konstatēts neliels ārējs ugunsgrēks. Drošības protokoli tika nekavējoties uzsākti, un visi pasažieri un apkalpe tika ātri izsēdināti no lidmašīnas un pārvietoti uz alternatīvu lidmašīnu. Lidojums pēc tam pacēlās no Barselonas plkst. 15.07. Ne pasažieri, ne apkalpe necieta. Mūsu kapteinis palika kajītē, kontrolējot situāciju, bet otrais pilots izgāja ārā, lai tiktu galā ar incidentu kopā ar lidostas vadītājiem un darbiniekiem."