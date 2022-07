Atpūtnieks no Latvijas šokē lietuviešus: pārkāpj pāri noslīkušajam un dodas peldēties

Kā vēsta TV3.lt, nedēļas nogalē Lietuvā noslīkuši vismaz trīs cilvēki. Divi no viņiem dzīvību zaudējuši, peldoties dīķī, bet viens - Baltijas jūrā. Tiek uzskatīts, ka jūrā noslīcis vēl viens vīrietis, kuru glābēji vēl nav atraduši.

Karstajā nedēļas nogalē Klaipēdas un Palangas pludmales piepildīja atpūtnieki, kuri ieradās baudīt sauli un silto ūdeni, tomēr jūra bija ļoti vētraina.

Palangas glābēju vadītājs Jonass Pirožnikas stāsta, ka svētdienas pēcpusdienā noslīcis baltkrievs, kuru glābēji tieši īsi pirms noslīkšanas lūguši iznākt no ūdens, jo viņš bija pārāk tālu iebridis jūrā. Taču viņš ilgi nav klausījis - atkal iebridis dziļi jūrā - ne brīdinājumi, ne paceltais sarkanais karogs 58 gadus veco vīrieti nav apturējis.

Pirožnikas norāda, ka glābēji redzējuši bīstamo situāciju, paņēmuši ūdensmotociklu, taču stipro viļņu dēļ, peldot pie viņa, ūdensmotocikls apgāzies, un glābēji pazaudējuši no sava redzesloka pārgalvīgo baltkrievu.

Palangas glābēju vadītājs Jonass Pirožnikas. (Foto: Ekrānuzņēmums)

Kad glābēji izvilkuši noslīkušā vīrieša ķermeni krastā, cits atpūtnieks no Latvijas vienkārši pārkāpis pāri noslīkušajam un devies peldēties, ignorējot līķi un apstāšanās zīmes.

"Latvietis turpināja peldēties, arī sāka slīkt, mums viņu nācās nodot ātrajai palīdzībai, viņu aizveda uz reanimācijas nodaļu," stāsta Pirožnikas. Viņš norāda, ka šāda cilvēku muļķīga bezatbildība ir biežākais nelaimju cēlonis. "Vienkāršākais iemesls ir muļķība, un no muļķības nav ārstēšanas," norāda glābējs.

Arī Klaipēdas Giruļu pludmales glābēji nedēļas nogalē bija ļoti aizņemti. Viņi stāsta, ka sarkanie karogi nav atturējuši trīs baltkrievus no došanās jūrā, lai atsvaidzinātos un izbaudītu viļņus. Glābējiem, kas steidzās viņiem palīgā, izdevās krastā izcelt tikai divus no trim baltkrieviem. "Glābēji nāca palīgā, divi tika izglābti, viens ir pazudis. Viņa līķis vēl nav atrasts, mēs viņu meklējam," stāsta Klaipēdas pludmales glābšanas dienesta vadītājs Aleksandrs Siakki. Izrādījās, ka viens no izglābtajiem Baltkrievijas pilsoņiem bija iereibis. "Alkohols vienmēr un visur ir problēma, un, ja cilvēks lieto alkoholu pie ūdenstilpes, tad ir 50 uz 50 - noslīks vai nenoslīks," saka Siakki.