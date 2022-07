Lietuva atsāk preču tranzītu pa dzelzceļu uz Kaļiņingradu

"Saskaņā ar attiecīgo ES Padomes regulu un EK vadlīnijām, kā arī kompetento iestāžu skaidrojumiem un ievērojot EK vadlīnijās noteiktos nosacījumus preču tranzīta kontroles pastiprināšanai, "LTG Cargo" atsāks sūtījumus uz šodienu, t.i., 22.jūliju," teikts "LTG Cargo" piektdienas paziņojumā. "Tie tiks veikti saskaņā ar nosacījumiem preču tranzīta kontroles pastiprināšanai, kā noteikts EK vadlīnijās."

EK vadlīnijas paredz, ka Lietuvai un citām Eiropas Savienības (ES) dalībvalstīm būs jāpārbauda, vai tranzīta apjomi saglabājas pēdējo trīs gadu vēsturiskajos vidējos rādītājos, atspoguļojot reālo pieprasījumu pēc būtiskām precēm galamērķī, un vai nav neparastu plūsmu vai tirdzniecības modeļu.

Preces, kas iepriekš pārvadātas ar kravas automašīnu, netiks iekļautas vidējos rādītājos.

Sankcijām pakļautu militāru un divējāda izmantojuma preču un tehnoloģiju tranzīts joprojām ir pilnībā aizliegts jebkurā gadījumā neatkarīgi no transporta veida.

13.jūlijā EK nāca klajā ar atjauninātajām vadlīnijām, kas ļauj Krievijai no un uz Kaļiņingradu pārvadāt preces, uz kurām attiecas sankcijas, caur Lietuvu tikai pa dzelzceļu un tikai eksklāva vajadzībām.

Lietuvas valdības Starptautisko sankciju koordinācijas komisija otrdien sniedza ieteikumus Satiksmes ministrijai, Muitas departamentam un "LTG Cargo", kā kontrolēt šos tranzīta sūtījumus.

LTG norāda, ka pērn tranzītā caur Lietuvu uz un no Kaļiņingradas nosūtījusi aptuveni 11,5 miljonus tonnu kravu, tajā skaitā gandrīz divus miljonus tonnu no eksklāva uz kontinentālo Krieviju. Apmēram 1,3 miljoni tonnu no tiem bija pārtikas rūpniecības produkti, bet cita veida preces pārvadātas nelielos apjomos.

Jau vēstīts, ka jūnija vidū stājās spēkā ES sankcijas Krievijas dzelzs, tērauda un melno metālu pārvadājumiem caur ES. 10.jūlijā tam pievienojās cements un alkohols, 10.augustā - ogles un 5.decembrī naftas produkti. Kad spēkā būs visas sankcijas, tām pakļauta būs apmēram puse no Krievijas kravām uz Kaļiņingradas apgabalu.

Saistībā ar sankcijām Lietuva aizliedza šo preču tranzītu pa dzelzceļu uz Kaļiņingradas apgabalu.

Pasažieru un pārtikas pārvadājumi nav traucēti, kā arī bez ierobežojumiem turpinās gaisa un jūras satiksme uz Kaļiņingradas apgabalu.