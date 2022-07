Kā ASV radio "WABC 770" ēterā sacīja Stavridis, tas ir "lielā mērā acīmredzami", ka militārā pretstāve ir "iestrēgusi abās pusēs".

"Ukraiņi ļoti spēcīgi pretojas. [Krievijas prezidenta Vladimira] Putina militārie plāni izrādījušies ne visai efektīvi. Viņš ieguvis maz teritoriju, salīdzinot ar to, kā viņš sāka konfliktu," skaidroja bijušais NATO spēku komandieris.

"Es redzu, ka tas novedīs pie Korejas kara tipa noslēguma, tas ir, pie pamiera, militarizētās zonas abu pušu starpā, naidīguma turpināšanās, savā ziņā iesaldēta konflikta. Sagaidu to četru līdz sešu mēnešu laikā. Neviena no pusēm nespēs izturēt krietni ilgāk par to," prognozēja Stavridis.

Korejas karš turpinājās no 1950. līdz 1953 gadam un noslēdzās ar pamieru Ziemeļkorejas un Dienvidkorejas starpā.

Miera līgums joprojām nav parakstīts, un formāli abu valstu starpā joprojām ir karš.