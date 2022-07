Pilnībā solīto militāro palīdzību Ukrainai sniegušas tikai desmit Eiropas valstis, to vidū arī Latvija

Militārās palīdzības sniegšanā vadībā ir Polija, kas piegādājusi 100% no solītajiem ieročiem 1,8 miljardu eiro vērtībā. Absolūtajos skaitļos Polija ierindojas otrajā vietā aiz ASV, kas šobrīd piegājusi Ukrainai bruņojumu par 2,33 miljardiem eiro jeb 38,4% no solītajiem 6,3 miljardiem.

Bez Polijas pilnībā savas saistības izpildījusi Latvija (220 miljoni eiro), Francija (160 miljoni), Itālija (150 miljoni), Beļģija (80 miljoni), Luksemburga (50 miljoni), Somija (30 miljoni), Slovēnija (10 miljoni), Bulgārija (3,5 miljoni) un Austrija (3,3 miljoni).

Absolūtajos skaitļos aiz ASV un Polijas seko Lielbritānija, kas apņēmusies piegādāt Ukrainai ieročus par 1,12 miljardiem eiro, bet savas saistības izpildījusi par 90,7%, un Kanāda, kas piegādājusi 82,5% no solītajiem ieročiem par 920 miljoniem.

Tikmēr Igaunija no solītā bruņojuma 250 miljonu vērtībā piegādājusi 98%, Norvēģija - no 450 miljoniem 96%, Čehija no 260 miljoniem 88,9%, Nīderlande - no 80 miljoniem 84,9%, Lietuva - no 50 miljoniem 82,6%.

Šīm valstīm pēc solīto piegāžu izpildes relatīvā apjoma seko Slovākija, Spānija, Zviedrija, Dānija un Austrālija.

Tikmēr vadošā Eiropas Savienības (ES) ekonomika Vācija no solītā militārās palīdzības apjoma 675 miljonu eiro apmērā piegādājusi Ukrainai bruņojumu tikai 269 miljonu vērtībā, izpildot savas saistības par 39,9%.

Vēl mazāku relatīvo palīdzības apmēru no solītā sniegusi Jaunzēlande (31% no 3,6 miljoniem eiro) un Grieķija (5,8% no 250 miljoniem).

Tajā pašā laikā Dienvidkoreja, Portugāle, Rumānija un Horvātija pagaidām vispār neko nav piegādājušas no Ukrainai solītā.