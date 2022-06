"Es tagad gatavojos spēlēt hokeju." Zināms, ko Putins ar Makronu runāja pa telefonu pāris dienas pirms kara sākuma

Makrons: kopš mūsu pēdējās sarunas spriedze turpina pieaugt. Tu zini manu uzticību dialogam un apņēmību to turpināt. Vispirms es gribētu uzzināt tavu redzējumu par situāciju, bet pēc tam pasaki man tieši, kā mēs to abi darām, kādi ir tavi nodomi. Pēc tam es gribu saprast, vai ir vēl kādas saprātīgas darbības, ko var veikt, un ko es varu tev vēl piedāvāt.

Putins: ko es vēl varu pateikt? Tu pats redzi, kas notiek. Tu un kanclers [Olafs] Šolcs man teica, ka [Volodimirs] Zelenskis bija gatavs izdarīt žestu, ka viņš ir sagatavojis likuma projektu Minskas vienošanos implementēšanai. [..] Pēc fakta mūsu mīļais kolēģis Zelenska kungs neko nedara. Viņš jums melo. [..] Es nezinu, vai tu dzirdēji viņa vakardienas paziņojumu, ka Ukrainai jābūt pieejamai kodolieročiem.

Dzirdēju arī Tavus komentārus preses konferencē Kijivā 8. februārī. Tu teici, ka Minskas vienošanās ir jāpārskata, citēju, "lai tās varētu piemērot".

Makrons: Vladimir, pirmkārt, es nekad neesmu teicis, ka Minskas vienošanās būtu jāpārskata. Es to neteicu ne Berlīnē, ne Kijivā, ne Parīzē. Es teicu, ka tā ir jāpieņem, bet to noteikumi ir jāievēro. Man ir pavisam cits priekšstats par pēdējo dienu notikumiem.

Putins: paklau, Emanuel, es nesaprotu, kāda ir jūsu problēma ar separātistiem. Viņi vismaz izdarīja visu nepieciešamo, pēc mūsu uzstājības, lai uzsāktu konstruktīvu dialogu ar Ukrainas varasiestādēm.

Makrons: par to, ko tu teici, Vladimir, dažas piezīmes. Pirmkārt, Minskas vienošanās ir dialogs ar jums, tajā tev ir pilnīga taisnība. Šajā kontekstā nebija sagaidāms, ka apspriešanas pamats būs separātistu iesniegtais dokuments. Tad lūk, kad tavs sarunu vedējs cenšas piespiest ukraiņus apspriest separātisko "ceļa karti", viņš izrāda necieņu pret Minskas līgumiem. Separātisti nav tie, kas iesniegs priekšlikumus [grozīt] Ukrainas likumus.

Putins: protams, mums ir ļoti atšķirīgs redzējums par situāciju. Mūsu iepriekšējās sarunas laikā es tev atgādināju un pat izlasīju Minskas vienošanās 9., 11. un 12. pantu.

Makrons: tās man ir acu priekšā! Tur skaidri rakstīts, ka Ukrainas priekšlikums jāsaskaņo ar atsevišķu Doneckas un Luhanskas apgabalu rajonu pārstāvjiem trīspusējās tikšanās ietvaros. Tas ir tieši tas, ko mēs piedāvājam darīt. Tāpēc es nezinu, kur tavs jurists studēja tiesības. Es tikai skatos uz šiem tekstiem un cenšos tos pielietot! Un es nezinu, kurš jurists tev varēja pateikt, ka suverēnā valstī likumu tekstus veido separātistu grupas, nevis demokrātiski ievēlētas varas.

Putins (aizkaitināts): tā nav demokrātiski ievēlēta valdība. Viņi nāca pie varas apvērsuma rezultātā, tur cilvēki dega dzīvi, tā bija asiņaina pirts, un Zelenskis ir viens no tiem, kas par to ir atbildīgs.

Klausies uzmanīgi: dialoga princips ir ņemt vērā otras puses intereses. Piedāvājums pastāv, separātisti, kā tu viņus sauc, nosūtīja to ukraiņiem, bet nesaņēma atbildi. Kur te ir dialogs?

Makrons: bet tas ir tāpēc, ka es tev teicu, ka mūs neinteresē separātistu priekšlikumi. Mēs lūdzam, lai viņi atbild uz ukraiņu priekšlikumiem — un viss ir jādara tieši šādā veidā, jo tas ir likums! Tas, ko tikko teici, rada šaubas par to, cik ļoti pats esi gatavs pieturēties pie Minskas līgumiem, ja, tavuprāt, tev ir jāsadarbojas ar teroristu neleģitīmo varu.

Putins (joprojām ļoti aizkaitināts): ieklausies manī uzmanīgi. Vai tu mani dzirdi? Es atkārtošu vēlreiz. Separātisti, kā tu viņus sauc, reaģēja uz Ukrainas varasiestāžu piedāvājumiem. Viņi atbildēja, bet šīs pašas varasiestādes nesekoja viņu piemēram.

Makrons: labi, okei. Pamatojoties uz viņu atbildi uz Ukrainas priekšlikumiem, es tev piedāvāju, lai mēs pieprasām visām pusēm sarīkot tikšanos darba grupas ietvaros — un turpināt virzīties uz priekšu. Jau rīt var lūgt, lai šis darbs tiktu paveikts, un pieprasīt visām ieinteresētajām pusēm atteikties no "tukšā krēsla" politikas. Tomēr pēdējās pāris dienās separātisti nav izteikuši vēlmi iesaistīties šajā diskusijā. Es to nekavējoties pieprasīšu no Zelenska. Vai mēs vienojāmies? Ja tā, tad sākšu un rīt pieprasīšu sarīkot tikšanos.

Putins: sarunāsim — tiklīdz pabeigsim mūsu sarunu, es pētīšu šos priekšlikumus. Bet jau no paša sākuma vajadzēja spiest uz ukraiņiem, tikai neviens negribēja to darīt.

Makrons: nu nē, es daru visu, lai viņus iekustinātu, tu to labi zini.

Putins: zinu, bet diemžēl tas nav efektīvi.

Makrons: man vajag, lai tu man palīdzi. Situācija uz [Donbasa konflikta pušu] saskares līnijas ir ļoti saspringta. Es tiešām vakar zvanīju Zelenskim un aicināju uz mieru. Es viņam atkal pateikšu, ka visiem vajag nomierināties: nomierināt [cilvēkus] sociālajos tīklos, nomierināt Ukrainas armiju. Bet ko es vēl redzu - tu vari aicināt nomierināties savu karaspēku, kas gandrīz ieņēmis pozīcijas. Vakar bija daudz apšaužu. Ko teiksi — kā attīstīsies [Krievijas] militārās mācības?

Putins: mācības iet pēc plāna.

Makrons: tātad šovakar tās beigsies, vai ne?

Putins: jā, droši vien šodien, bet mēs precīzi atstāsim karaspēku uz robežas, kamēr situācija Donbasā atrisināsies. Lēmums tiks pieņemts pēc apspriešanās ar Aizsardzības un Ārlietu ministrijām.

Makrons: labi. Vladimir, es tev pateikšu ārkārtīgi patiesi, man primārais uzdevums ir atgriezt diskusiju pareizajā gultnē un samazināt spriedzes līmeni. Un man ir svarīgi - un es tiešām tev to lūdzu -, lai mēs visu kontrolētu. Šobrīd tas ir pats galvenais. Un es ļoti paļaujos uz tevi. Neļaujies provokācijām, lai kādas tās būtu turpmākajās stundās un dienās.

Gribēju tev izteikt divus ļoti konkrētus priekšlikumus. Pirmais ir dažu nākamo dienu laikā sarīkot Ženēvā tikšanos starp tevi un prezidentu [Džo] Baidenu. Es piektdienas vakarā runāju ar viņu un jautāju, vai varu izteikt šo piedāvājumu. Viņš lūdza, lai tu pasaki, ka viņš ir gatavs. Prezidents Baidens apsvēra arī piemērotus situācijas deeskalācijas veidus, lai pie reizes ņemtu vērā tavas prasības un skaidri pieietu NATO un Ukrainas jautājumam. Nosauc datumu, kas tev der.

Putins: liels paldies, Emanuel. Man vienmēr ir liels prieks un liels gods runāt ar taviem Eiropas kolēģiem, tāpat kā ar Savienotajām valstīm. Un man vienmēr ir liels prieks ar tevi runāt, jo mums ir uzticības pilnas attiecības. Tāpēc, Emanuel, es ierosinu visu pārspēlēt. Vispirms jau iepriekš jāsagatavo šī tikšanās. Tikai pēc tam varēsim runāt — citādi, ja mēs atnāksim tā, lai runātu par visu un ne par ko, mūs visi vienkārši notiesās.

Makrons: bet vai šodien, pēc šo diskusiju kopsavilkuma, var teikt, ka mēs kopumā esam vienojušies? Es gribētu no tevis saņemt skaidru atbildi. Es saprotu tavu nevēlēšanos nosaukt datumu, bet vai tu esi gatavs skriet uz priekšu un teikt: "Es gribu sarīkot divpusēju tikšanos ar amerikāņiem, bet pēc tam — paplašinātu ar eiropiešiem." Vai nē?

Putins: tas ir priekšlikums, kas ir vērā ņemams, un, ja tu gribi, lai mēs to labi noformulējam, tad es ierosinu uzdot mūsu padomniekiem sazvanīt, lai vienotos [..] Bet kopumā es piekrītu.

Makrons: ļoti labi, tu apstiprināji, ka kopumā piekrīti. Es ierosinu mūsu darbiniekiem [..] mēģināt sagatavot kopīgu paziņojumu, kaut ko līdzīgu preses relīzei par šīs sarunas rezultātiem.

Putins: godīgi sakot, es gatavojos spēlēt hokeju. Runāju ar tevi no sporta zāles pirms treniņa. Bet vispirms es piezvanīšu saviem padomniekiem.

Makrons: lai nu kā, paldies tev, Vladimir. Sazināsimies. Kā kaut kas noskaidrosies - zvani man.

Putins (franciski): paldies jums, prezidenta kungs.