Miris Baltijas valstu neatkarības atjaunošanas aizstāvis, bijušais Dānijas ārlietu ministrs Ufe Ellemans-Jensens

Ellemans-Jensens, kurš slimoja ar vēzi, miris svētdien slimnīcā Kopenhāgenā, vēsta Dānijas plašsaziņas līdzekļi.

Ārlietu ministra amatā Ellemans-Jensens bija no 1982. līdz 1993. gadam. No 1984. līdz 1998. gadam viņš bija liberālās labēji centriskās partijas "Venstre" ("Kreisie") priekšsēdētājs, bet no 1995. līdz 2000. gadam - Eiropas Liberāļu un demokrātu apvienības (ALDE) prezidents.

Ellemans-Jensens bija viens no pazīstamākajiem Baltijas valstu neatkarības atjaunošanas aizstāvjiem. 1990.gada septembrī runā ANO Ģenerālajā asamblejā viņš izteica cerību, ka Baltijas valstis drīz varēs pilntiesīgi piedalīties starptautiskajā sadarbībā.

1990. gada augustā Rīgā tika atklāts Dānijas Kultūras institūts. Savukārt pēc Latvijas informācijas biroja atklāšanas Kopenhāgenā tā paša gada decembrī Padomju Savienība iesniedza Dānijai protesta notu.

1992. gadā Ellemans-Jensens bija viens no Baltijas jūras valstu padomes izveidošanas iniciatoriem. 1998.gadā viņš nodibināja nevalstisko organizāciju "Baltijas Attīstības forums".

Bijušais Dānijas ārlietu ministrs piedalījies daudzās Baltijas valstīm veltītās konferencēs.

1995. gadā Ellemanam-Jensenam tika piešķirta Triju Zvaigžņu ordeņa otrā šķira.