Francija pa cauruļvadiem vairs nesaņem Krievijas gāzi

Francija 17% no sev nepieciešamās gāzes saņem no Krievijas, izmantojot tīkla savienojumus ar Vāciju, kas ir būtiski atkarīga no Krievijas piegādēm.

Krievijas dabasgāzes piegādes kopš gada sākuma jau samazinātas par 60%, izraisot strauju cenu kāpumu.

"GRTgaz" gan norāda, ka riski Francijas energodrošībai šobrīd nepastāv, jo tās dabasgāzes rezerves šobrīd veido 56% no maksimālā apjoma, salīdzinot ar 50%, kas parasti novērojami jūnijā.