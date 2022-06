"Kremlī to zina visas apkopējas." Politologs par Putina drīzo "pazušanu no radariem"

Senā vēsture

Valērijs Solovejs "Postimees" pastāstīja, ka slimības sākušas nopietni pieveikt Putinu pirms gadiem deviņiem, desmit. "Viņš slimo ar vēzi, turklāt ne pirmo reizi," saka bijušais profesors.

"Viņš tika izārstēts, turklāt kvalitatīvi. Un trešo reizi izskatās, ka vairs neizārstēs. Bez vēža viņam ir arī Parkinsona slimība, tās pirmās pazīmes parādījās 2013. - 2014. gadā." Solovejs apgalvo, ka pēdējā diagnoze Putinam noteikta 2019.- 2020. gada mijā.

2022. gada aprīlī izmeklēšanas izdevums "Proekt", ko Krievijas varasiestādes uzskata par nevēlamu organizāciju, paziņoja, ka Putinam ir vairogdziedzera vēzis.

"Tur ir sarežģītāka un smagāka diagnoze," precizē Solovejs. "Tas ir milzīgs iekšējo orgānu bojājums." Analītiķis apgalvo, ka Krievijas līderis jau sen ar grūtībām pārvietojas. "Ja jūs pajautātu tiem, kas pārdzīvojuši poliorgānisku mazspēju, viņi jums pastāstītu, ka kādu dienas daļu, trīs četras stundas, ir pilnīgi darbspējīgi, bet pēc tam apguļas un guļ. Tas pats tagad notiek ar Putinu."

Fatālās sekas

Valērijs Solovejs neizslēdz, ka no iedarbīgiem pretsāpju un stimulatoru tipa preparātiem, kas ļauj atjēgties pirms publiskām runām, Krievijas līderim varēja rasties psihiski traucējumi. "Saistība starp viņa psihisko stāvokli un situācijas vērtējumiem ir acīmredzama ikvienam viņa apkārtnē," saka eksperts.

Vēl vairāk - informācija par Putina slimību Kremlī jau ir ikdiena. "Tur par to zina jebkura apkopēja, tikai Krievijas sabiedrība nav lietas kursā!" ironizē Solovejs. "Spriežot pēc tā, kāda drudžaina rosība šobrīd notiek Kremlī, Vladimira Vladimiroviča slimība pāriet fināla stadijā. Viņš būs spiests pazust no radariem."

"Runa nav obligāti par to, ka Putins pamet šo pasauli. Viņš var piespiedu kārtā aiziet no politikas." Valērijs Solovejs ir pārliecināts, ka tas notiks jau 2022. gada rudenī. "Postimees" sarunu biedrs apgalvo, ka tuvākā Putina apkārtne gaida viņa valdīšanas beigas Staļina garā. Viņam pašam būšot jānodod vara.

"Tieši šobrīd pastiprināti veidojas Valsts padomes ierēdņu štats." (koleģiāla struktūra no federālajiem un reģionālajiem ierēdņiem, kas kļuva "konstitucionāla" pēc Putina grozījumu izdarīšanas Krievijas Federācijas pamatlikumā 2020. gadā – red. piez.).

Acīs dubultojas

Pagaidām gan Putina vietā vairumā pasākumu parādās viņa līdzinieki. "Viņam tiešām ir dubultnieki," apgalvo Solovejs. "Viņi tiek izmantoti ļoti intensīvi, īpaši pēdējā laikā. Viņa tēls tradicionāli tiek izmantots "konservu" veidā (iepriekš ierakstītie sižeti TV – red. piez.)."

"Dubultnieki viņa vietā spēlē hokeju, peld āliņģī. Vladimirs Vladimirovičs nespēlē hokeju. Piemēram, Lukašenko lieliski zina, ar ko viņš spēlē hokeju. Bet saņem kredītus, tāpēc klusē.”

Valērijs Solovejs stāsta, ka dubultnieku meklēšana nebija viegla, šos cilvēkus "apstrādāja" ar plastisko operāciju palīdzību. "Viens no tiem ir par pusotru vai diviem centimetriem garāks," apgalvo eksperts. "Labs speciālists no izlūkdienesta to noteikti redzēs un noteiks atšķirības starp cilvēkiem." Otro dubultnieku izmantojot publikā, kur nevajag daudz runāt.

Varenā intelekta digitalizācija

Sākot no 2011. līdz 2012. gadam Putina pietuvinātie finansē gerontoloģiskos pētījumus, kas pēta cilvēka novecošanās aspektus. Putinam tika piedāvāti divi varianti konkrēti viņa personīgās novecošanas problēmas risināšanai: ģenētiskie pētījumi un tā digitālās kopijas izveide.

"Pats viņš šādos jautājumos īsti neorientējas, tāpēc runā, ka pat tam noticējis," smaida Valērijs Solovejs.

Pēdējos gados primārais finansējums skar vēža apkarošanas problēmu un dzīves pagarināšanas jautājumus. Ar šādiem pētījumiem nodarbojas arī Putina meita Marija Voroncova. Tomēr izrāviens šajā jomā tā arī nav noticis.

2022. gada 7. oktobrī Putinam apritēs 70 gadi.