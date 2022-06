Rietumi prognozē, kā tālāk attīstīsies karš Ukrainā. Izskata trīs scenārijus

Pirmais scenārijs

Pēc Rietumu ekspertu domām, pirmais no iespējamajiem scenārijiem - Krievija pakāpeniski pārņems jaunas teritorijas Luhanskas un Doneckas apgabalā.

Otrais scenārijs

Kā uzskata Rietumos, otrs scenārijs varētu būt tāds, ka ne Ukrainas puse, ne Krievijas nevirzīsies uz priekšu un karš vilksies pozicionālā fāzē mēnešiem vai pat gadiem ilgi. Tas nesīs lielus zaudējumus abām valstīm un nopietnas sekas pasaules ekonomikai.

Trešais scenārijs

Eksperti to uzskata par vismazāk ticamu. Proti, ka Krievijas Federācija koriģēs savus mērķus un paziņos, ka it kā sasniegusi to, ko bija iecerējusi, un mēģinās sagatavot augsni kaujas darbību pabeigšanai.

Rietumu ierēdņi apgalvo, ja Krievija spēs konsolidēt dažus no saviem sasniegumiem austrumos, tad Vladimirs Putins galu galā varēs izmantot šo teritoriju kā laukumu tālākai virzībai uz Ukrainu.

Eksperti uzskata, ka Krievija atrodas labvēlīgākā stāvoklī Ukrainas austrumos, balstoties vienīgi uz tur savilkto spēku skaitu

"Tomēr Krievijas progress nav iepriekš izlemts," sacīja kāda augsta ranga amatpersona no ASV prezidenta Džo Baidena administrācijas.

Amatpersona norādīja, ka konflikts ir pāraudzis novājināšanas karā un abas puses cieta milzīgus zaudējumus, un tagad saskaras ar potenciālu spēka trūkumu.

Vienlaikus tiek ziņots, ka Krievija jau cietusi zaudējumus līdz trešdaļai savu sauszemes spēku.



"Domāju, ka drīz pienāks brīdis, kad - vai nu vienai, vai otrai pusei būs panākumi. Vai nu Krievija nonāks līdz Slavjanskai un Kramatorskai, vai arī ukraiņi viņus tur apturēs. Bet, ja ukraiņi tur spēs noturēt aizsardzību ar šādu spēku samēru - tam ir nozīme," uzskata augsta ranga sarunu biedrs no NATO.

