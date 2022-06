Putina miesassargi ceļojumos uz ārzemēm savāc viņa fekālijas, teikts ziņojumā

Šādus apgalvojumus ceturtdien Francijas žurnālam "Paris Match" izteicis divu grāmatu par Krieviju autors Redžis Gente un žurnālists Mihails Rubins, vēsta "Businessinsider.com".

Rakstā teikts, ka atbildība par Putina fekāliju savākšanu gulstas uz Federālo aizsardzības dienestu (FSO), departamentu, kura uzdevums ir aizsargāt Putinu, un citām valdības amatpersonām.

Pēc Gentes un Rubina teiktā, katru reizi, kad Putinam "jāiet", kāds FSO aģents ekskrementus ievieto specializētā paciņā, lai īpašā koferī tos varētu pārvest uz Krieviju.

Šādas ekskrementu kolekcijas notikušas Putina vizītes laikā Francijā 2017. gada 29. maijā, kā arī 2019. gada oktobra braucienā uz Saūda Arābiju, rakstīja reportieri.

Video no cita Putina brauciena, 2019. gadā uz Franciju, bija redzami seši vīrieši, kuri viņu pavadīja uz tualeti. Viens no viņiem redzēts izejam no tualetes, turot rokās nelielu portfeli, lai gan nav skaidrs, kas tajā atradās.

Šāda taktika tiekot izmantota, lai mazinātu risku, ka citas lielvalstis atklās informāciju par Putina veselību.

Žurnāliste Farida Rustamova, šķiet, apstiprinājusi ziņojumu, tviterī sakot, ka ir informēta par līdzīgu incidentu Vīnē, un minot vēl kādu avotu, kurš apgalvoja, ka Putins šo praksi īstenojis gadiem ilgi.

Pēdējos mēnešos Krievijas iebrukuma Ukrainā laikā pieaugušas spekulācijas, ka Putinam ir slikti ar veselību.