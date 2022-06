Zelenskis paziņo par "Benžu grāmatu", kur tiek vākti dati par kara noziedzniekiem

"Ir vēl viens jaunums, par kuru tagad var paziņot. Nākamnedēļ ir ieplānots palaist īpašu "Benžu grāmatu" - informācijas sistēmu, kurā tiek vākti apstiprinātie dati par kara noziedzniekiem un [citiem] noziedzniekiem no Krievijas armijas. Es vairākkārt esmu uzsvēris, ka viņi visi noteikti tiks saukti pie atbildības. Un mēs soli pa solim tam tuvojamies," sacīja prezidents savā videouzrunā.

Viņš piebilda, ka šādas informācijas sistēmas veidošana turpinās jau kādu laiku, un paskaidroja, ka tajā iekļauti konkrēti fakti par konkrētiem cilvēkiem, kas ir vainīgi konkrētu smagu noziegumu izdarīšanā pret ukraiņiem.

"Un šāda "Benžu grāmata" ir viens no pamatiem ne tikai kara noziegumu tiešo izpildītāju - okupācijas armijas karavīru - atbildībai, bet arī viņu komandieru atbildībai. To, kuri deva pavēles. To, kuri padarīja par iespējamu visu to, ko viņi pastrādājuši Ukrainā. Bučā, Mariupolē, visās mūsu pilsētās, visās kopienās, līdz kurām viņi aizsniedzās," rezumēja Zelenskis.

