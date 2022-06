Ukrainas armija nevar pāriet uzbrukumā, jo tā bruņojuma ziņā joprojām atpaliek no Krievijas, sacīja prezidents.

"Mēs ciešam lielus zaudējumus, bet cilvēki ir mana prioritāte," viņš uzsvēra.

"Uzvara ir jāpanāk kaujas laukā", sacīja Zelenskis.

Viņš norādīja, ka par starpposma uzvaru uzskatīs Krievijas karaspēka atvilkšanu 24.februāra pozīcijās, bet galīgo uzvaru - "pilnu suverenitāti visā teritorijā".

Ukrainas prezidents uzsvēra, ka ir gatavs sarunām, bet tikai ar Krievijas prezidentu Vladimiru Putinu.

Zelenskis arī aicināja rietumvalstis palielināt bruņojuma piegādes Ukrainai, kā arī vēl vairāk pastiprināt sankcijas pret Krieviju, arī ieviešot pilnīgu energoresursu embargo.

Vienlaikus viņš atzina, ka no vairākām rietumvalstīm izskan signāli, ka to valdības jau ir nogurušas no sankcijām pret Krieviju un meklē iespējas tās mīkstināt.