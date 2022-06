"Domājām, ka izturēsies slikti..." Kara bēgļi atminas piedzīvoto, braucot caur Krieviju

Kā LTV stāsta sastaptie ukraiņi, caur Krieviju braukt, protams, nav gribējies, jo krievi mēdz piespiedu kārtā aizvest uz attāliem apgabaliem un tad nākas iziet arī filtrācijas pazemojumus un ņirgāšanos. Taču, ja izvēles nav, tā ir vienīgā iespēja glābties.

"Visi cilvēki šokā. Visi tādi iebaidīti. Šokēti. Visi cilvēki baidās, lai tik paliktu dzīvi. Katrs par savu dzīvību baidās," stāsta ukrainiete Milana.

Tikmēr Ukrainas bēgle Svetlana norāda, ka bijusi šokā, ka Krievijā pret viņu neizturējās slikti: "Kad nokļuvām Krievijas teritorijā, mēs, protams, bijām šokā, jo domājām, ka izturēsies slikti... Bet izturējās normāli."

Arī Natālija ar bērniem braukusi caur Maskavu, un bijusi pārsteigta, cik izpalīdzīgi bijuši Krievijas pusē sastaptie brīvprātīgie – vienkārši krievu cilvēki, kas palīdz uzturēt humānos koridorus. Brīvprātīgie palīdzējuši visa ceļa garumā.

"Brīvprātīgie ar mašīnām piebrauca un dalīja bez maksas ēdienu, palīdzēja kādos brīžos ar medikamentiem, ar bērnu pārtiku – pilnīgi ar visu, jebkura palīdzība. Puiši pat nāca un palīdzēja nogādāt somas tiem, kuri ar kājām šķērsoja robežu," atminas Natālija.

Igors no Severodoneckas un Romāns no Dnipro brīvprātīgo izpalīdzībā jutuši arī propagandas ietekmi. Viņus centušies pārliecināt, ka labāk uz Eiropu nebraukt, jo godīgu darbu tur ukraiņiem nedodot.

"Redzams, ka cilvēki, kā lai saka, no sirds iesaka mums braukt nevis uz šejieni, bet palikt Krievijā. Tāds moments bija, jā," stāsta Igors.

Savukārt Ukrainas bēglis Romāns norāda: "Man vienkārši ir žēl to cilvēku. Es saprotu, ka tā ir propaganda, ka ļaudis, tā teikt, nav vainīgi, bet patiešām centās mums it kā palīdzēt un pasargāt no tā."

Lai gan Krievijā nav likumu, kas aizliegtu palīdzēt bēgļiem, tomēr arī brīvprātīgie palīgi tur piesargās publiski kritizēt Krieviju.

"Ir bīstami arī. Jo tur var uz 15 gadiem cietumā nokļūt. Protams, ka viņi ir uzmanīgi. Bet turpina. Viņiem ir ļoti liela sirds. Viņi turpina to darīt un turpinās. Paldies Dievam, ka ir arī tādi cilvēki, kuri visu saprot un palīdz," teic brīvprātīgo biedrības “Young Folks” vadītājs Rīgā Aleksandrs Morozovs.