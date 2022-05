Putinam esot atlikuši ne vairāk kā trīs gadi, bet varbūt viņš jau ir miris… Krievijas diktatora cīņa ar vēzi

Tikmēr vairāki citi populāri britu preses izdevumi kā “Mirror”, “Daily Star”, “The Sun” un citi, atsaucoties uz Lielbritānijas Slepenā dienesta (MI6) augstām amatpersonām, vēsta, ka patiesībā Vladimirs Putins jau kādu laiku ir miris un publiskajos pasākumos tiek aizstāts ar dubultnieku. Šāda versija jau izskanējusi arī iepriekš, bet vairums cilvēku tomēr tam izvēlējušies neticēt.

Jauns.lv jau vairākkārt vēstījis, ka regulāri izskan bažas par Vladimira Putina veselības stāvokli. Viena no ticamākajām versijā tiek minēta, ka diktatoram esot vēzis. Putins par savām veselības problēmām esot uzzinājis pirms pusotra gada un šajā laikā Krievijas līderis vairākus desmitus reižu ticies ar onkologu. Kremlis allaž ir noliedzis sava vadoņa veselības problēmas, gribot izcelt viņa varenību un neievainojamību, tomēr pēdējā laikā redzētais dažādās intervijās acīmredzami norāda uz nopietnām problēmām.

Ļaundabīgs audzējs kopā ar Pārkinsona slimību un šizofrēnijas pazīmēm varētu izraisīt pat halucinācijas, paranoju, apmātību un citus biedējošus simptomus, ko, iespējams, piedzīvo Krievijas diktators. Tieši šie varētu būt cēloņi vairākiem neloģiskiem pēdējā laika lēmumiem.

Tieši progresējošs vēzis, pēc bijušā FDD aģenta Borisa Karpičkova stāstītā, tiek minēts kā iemesls tuvākajā laikā gaidāmajai diktatora nāvei. Tāpat tiek ziņots, ka Putins atsakoties vilkt brilles, jo tas pēc viņa domām izrādot vājumu. Tāpat viņš ciešot no regulārām un nekontrolējamām dusmu lēkmēm.

Tiek vēstīts arī tas, ka Putins šomēnes esot pārcietis “veiksmīgu” vēža operāciju un turpinot atlabšanu.

Krievijas diktators pēdējā laikā ir stipri izolējies no apkārtējiem. Ar viņu kontaktēties pēdējā laikā nedrīkst par viņa iekšējā loka pārstāvji. Viens no retajiem izņēmumiem ir bijušais FDD vadītājs Nikolajs Patruševs, kurš pēdējā laikā ir kļuvis par Putina aizvietotāju. Viena no versijām par šādu atsvešināšanos no ierastā elite loka ir veselības problēmas, kamēr otra – bailes par iespējamu atentātu.