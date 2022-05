Kisindžera dati, proti, viņa dzimšanas datums, dzīvesvieta un agrākais amats, sarakstam pievienoti 24.maijā.

"Piedalīšanās Krievijas (valsts agresors un terorists) informācijas specoperācijā pret Ukrainu. Krievijas fašistisko naratīvu un šantāžas izplatīšana - kodolkarš, globālais pagrimums, bads, migrācijas šoks, Ķīnas ofensīva un tā tālāk apmaiņā pret Ukrainas teritorijas atdalīšanu (kā minimums līdz 24.februāra stāvoklim, maksimums - bez Doneckas, Luhanskas un visiem dienvidiem, ieskaitot Odesu). Līdzdalībnieks Krievijas varas noziegumos pret Ukrainu un tās pilsoņiem," teikts paziņojumā.

Kisindžers šonedēļ Pasaules Ekonomikas forumā Davosā paziņoja, ka Ukrainai vajadzētu atdot daļu savas teritorijas Krievijai, bet ASV un Rietumiem nevajadzētu cerēt uz Krievijas sakāvi Ukrainā.

Pēc šīs uzstāšanās Ukrainas prezidenta biroja padomnieks Mihailo Podoļaks Kisindžeru nodēvēja par "Davosas panikas cēlāju".

Asu nopēlumu Kisindžeram paudis arī Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis.

"Ir tāds iespaids, ka Kisindžera kungam kalendārā ir nevis 2022.gads, bet 1938.gads, un viņš domājis, ka runā ar auditoriju nevis Davosā, bet toreizējā Minhenē. Starp citu, reālajā 1938.gadā, kad Kisindžera kunga ģimene glābās no nacistiskās Vācijas, viņam bija 15 gadi un viņš visu lieliski saprata. Un toreiz no viņa nedzirdēja to, ka esot vajadzīgs pielāgoties nacistiem tā vietā, lai glābtos no viņiem vai cīnītos pret viņiem," videouzrunā trešdien sacīja Ukrainas prezidents.