Okupanti izlaupa Ukrainu un paverdzina zemniekus

Ukraina ir viena no lielākajām labības piegādātājām pasaules tirgū, tādēļ valstī ir ievērojami kviešu, miežu un saulespuķu sēklu krājumi. Pēc Ukrainas paustā, tikai četrās šobrīd slēgtajās ostās atrodas aptuveni 4,5 līdz pieci miljoni tonnu graudu, kas bija sagatavoti eksportam.

Laupīšana valstiskā līmenī

Krievijas Krasnojarskas novada varas iestādes pat oficiāli atļāvušas izlaupīt graudus no Hersonas apgabala okupētās daļas. Novada likumdošanas sapulces sēdē deputāti gandrīz vienbalsīgi pieņēma lēmumu “par graudu ievešanu no Hersonas apgabala, kuru daļēji pārņēmuši savā kontrolē Krievijas bruņotie spēki”.

Mongoļu-tatāru ordas pēcteči laupīšanai pat piemeklējuši skaidrojumu – Krievijā sankciju dēļ esot graudu un dārzeņu trūkums. Jāatgādina, ka pēc Krimas aneksijas Maskava pati aizliedza gandrīz visu pārtikas preču importu no Eiropas Savienības, ASV un virknes citu valstu.

“Hersonas apgabala fermeru pērnās un tagadējās ražas pārpalikumu ekspropriācija kļūs par vienu no instrumentiem palīdzības sniegšanai mazajām saimniekošanas formām, patērētāju kooperatīviem,” teikts Krasnojarskas novada likumdošanas sapulces paziņojumā. Lauku un agrorūpnieciskās politikas lietu komitejas vadītājs Vladislavs Zirjanovs paziņojis, ka šo pieredzi nākotnē varētu veiksmīgi īstenot arī citi Krievijas reģioni.

Jau tagad internetā atrodami video, kuros redzams, kā milzīgas graudu vedēju automašīnu kolonnas dodas Krievijas virzienā.

Ukrainas Ārlietu ministrija šo paziņojumu nosaukusi par savulaik īstenotās PSRS noziedzīgās politikas turpināšanu, kad vardarbīga graudu konfiskācija 1932.–1933. gadā izraisīja golodomoru un bada nāvē bojā gāja trīsarpus līdz pieci miljoni ukraiņu.

Ražu pieprasa atdot bez maksas

Hersonas apgabalā okupanti fermeriem dod rīkojumus, kādas konkrēti kultūras viņiem ir jāsēj, un uzreiz brīdina, ka aptuveni 70% ražas viņiem būs jāatdod Krievijai bez maksas. Iebrucēji gan sola nodrošināt degvielu, taču tiem, kuri šādiem noteikumiem nepiekrīt, jārēķinās ar iespējamām represijām – tehnikas konfiskāciju vai pat ieslodzīšanu cietumā.

Ukrainas Augstākās Radas pilnvarotā cilvēktiesību jautājumos Ludmila Deņisova stāsta: “Ienaidnieks lielā daudzumā izved uz okupēto Krimas pussalu graudus, kas nolaupīti ukraiņu fermeriem. Okupanti izlaupīja Novoaleksejevskas elevatoru, un to apstiprina arī ziņas no Krimas, kur Sevastopoles ostā pēkšņi ir sācis darboties graudu terminālis. Pašā Krimā nekādu graudu krājumu nav.” Tāpat Krimā pārdošanā pēkšņi parādījušies svaigi dārzeņi, jo pēdējās dienās no Hersonas tur nogādāts aptuveni 40 tonnu redīsu un kāpostu.

Notiekošo skarbi ir komentējis Ukrainas Drošības un aizsardzības padomes sekretārs Aleksejs Daņilovs. Intervijā Radio Brīvība viņš teicis: “Tas ir atklāts marodierisms, kad viss iespējamais tiek pievākts. Tā ir parastā rašistu prakse – pievākt visu, ko viņi ierauga un ko var fiziski paņemt, izmantojot šo pagaidu izdevību. Es vispār nesaprotu, kā tāda valsts kā Krievija var eksistēt uz pasaules kartes un kā uz tādu valsti brauc it kā cienījami cilvēki un mierīgi sarunājas ar mūsdienu Hitlera iemiesojumu.”

Nolaupīto tehniku izslēdz no attāluma

Īpaši izcēlušies kadiroviešu kaujinieki no Čečenijas. Jau pirms vairākām nedēļām ziņots, ka viņi nolaupījuši vairākas dārgas John Deere lauksaimniecības tehnikas vienības. Izmantojot ģeolokācijas sistēmu, tās pēc tam izdevies atrast kādā Čečenijas vietvalža Ramzana Kadirova radinieka saimniecībā.

Nesen kadirovieši izlaupījuši vienu no lielākajām Melitopoles saimniecībām Agrosodružestvo, no kuras izvesta lauksaimniecības tehnika aptuveni piecu miljonu dolāru vērtībā. Tiesa gan, nekādu labumu okupanti negūs, jo ražotājs attālināti izslēdzis tehnikas elektroniskās sistēmas, un tā vairs nav izmantojama.

Ukraina oficiāli ir Krievijai pieprasījusi pārtraukt graudu izlaupīšanu un apturēt ostu bloķēšanu, atļaujot tirdzniecības kuģu kustību. Jāatzīmē, ka Ukrainas graudu trūkums pasaules tirgū var draudēt ar reālu bada situāciju vismaz vairākās valstīs, sevišķi Āfrikā un Jemenā.

Tikmēr brīvajās teritorijās ukraiņu zemnieki, sēžot traktoru kabīnēs bruņuvestēs, turpina sējas darbus un tos drīzumā pabeigs. Cik no ražas izdosies novākt, atkarīgs no tālākās notikumu attīstības.