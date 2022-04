Polijas līdzšinējā līguma par Krievijas gāzes importu termiņš beidzas gada nogalē, un Varšava cer atteikties no Krievijas gāzes, aizstājot to ar sašķidrinātās gāzes piegādēm ostās un gāzi no Norvēģijas pa cauruļvadu Baltijas jūrā. (Foto: REUTERS/SCANPIX)