Ukraiņu karavīrs rāda, kā mobilais telefons izglābis viņam dzīvību. VIDEO

Video redzams, kā smaidošais karavīrs, kuram ap roku apvilkta zila lente, kas norāda, ka viņš ir ukrainis, izvelk no kabatas bojāto telefonu un rāda to vienam no saviem biedriem.

Telefonā ir skaidri redzama iedzītā lode.

"Vienīgais, kas izglāba manu dzīvību, bija telefons un militārais žetons (karavīra metāla identitātes zīme), ko man iedeva".

Pēc tam karavīri apspriež lodes lielumu, kas, šķiet, ir 7,62 mm izmēra lode, lai arī lielākoties šobrīd lieto 5,56 mm munīciju.

Mūsdienu krievu šautenēs, piemēram, AK-12 arī izmanto 5,56 mm, bet vecāki padomju ieroči, piemēram, AK-47 izmanto 7,62 mm.

Arī snaiperu šautenes un daži vieglāki ložmetēji izmanto 7,62 mm munīciju.

Kā spriež soctīklu lietotāji, šāviens, visticamāk, varētu būt bijis rikošets, jo maz ticams, ka tālrunis būtu apturējis tiešu trāpījumu.