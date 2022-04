Kopš kara sākuma Ukrainā bojā gājuši 3818 civiliedzīvotāji

Taču viņa norādīja, ka prokuratūras aplēstie skaitļi ir tikpat neprecīzi cik ANO dati, jo tajos nav ņemta vērā situācija Krievijas karaspēka aplenktajā Mariupolē un vietās Kijevas apgabalā, kam prokuratūra vēl nevar piekļūt.

"Arī mūsu skaitļi pilnībā neatbilst realitātei. Kā strādā prokurori? Mums, atvainojiet, ir jābūt ķermenim, kuru mēs identificējam kā civilpersonu. Tad mēs sakām, ka mūsu valstī ir gājis bojā civiliedzīvotājs. Tāpēc šodien, pamatojoties uz informāciju, ko nodrošina katra apgabala prokuratūra, mums ir 3818 mirušie, vairāk nekā 4000 ievainoto," paziņoja Venediktova.

Sākumā skaitījām, izejot no kriminālprocesiem, tad skaitlis bija vēl mazāks. Tagad skaitām no Veselības ministrijas datiem, no morgiem. Mēs manuāli apkopojam informāciju par mirušiem un ievainotiem bērniem, skaidroja Venediktova.

"Pēc tam, kad uzzinājām par zēnu, kurš tika nogalināts 28.februārī ar šāviņa šķembu krūtīs, katrs rīts un vakars sākas ar ziņojumu par valsti attiecībā uz bērniem," viņa piebilda.